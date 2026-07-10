Argentina x Suíça: sem sustos desta vez?

Após precisar da prorrogação para eliminar Cabo Verde e conseguir uma vitória histórica de virada contra o Egito, a Argentina tenta passar menos sustos nas quartas de final da Copa do Mundo. Na noite deste sábado (11), os atuais campeões mundiais encaram a Suíça, às 22h, de Brasília, em busca de uma vaga na semifinal da competição. Quem passar encara o vencedor de Noruega e Inglaterra. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação, e, se a igualdade persistir, para os pênaltis.

Apesar das classificações dramáticas, os argentinos possuem 100% de aproveitamento na Copa. Na primeira fase, avançaram com 100% de aproveitamento e, no mata-mata, passaram por Cabo Verde e Egito vencendo por 3 a 2. Por outro lado, os suíços precisaram dos pênaltis para eliminar a Colômbia. Antes disso, haviam vencido a Argélia e avançado na liderança do seu grupo, com sete pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva para o Brasil pelo canal do YouTube da CazéTV.

Como chega a Argentina

O sentimento dentro da Albiceleste é de atenção após os sustos sofridos nos confrontos anteriores. Entretanto, mesmo com o rendimento abaixo do esperado, a expectativa é de que Lionel Scaloni repita a escalação que iniciou a partida contra o Egito. Com isso, Leandro Paredes segue no meio-campo, trazendo mais proteção na entrada da área, enquanto Julián Álvarez permanece no comando do ataque. Caso isso aconteça, será a primeira vez que o treinador repetirá o time em um Mundial e apenas a quarta desde que assumiu o comando da seleção.

Como chega a Suíça

Depois de superar o drama dos pênaltis, a Nati vai em busca de um feito inédito na competição. Afinal, caso consiga a classificação para a semifinal, a Suíça alcançará o seu melhor desempenho na história das Copas. Porém, o técnico Murat Yakin segue com um grande problema para definir a equipe. Grande nome da seleção no Mundial, o atacante Johan Manzambi será mais uma vez desfalque por conta de dores no joelho direito.

ARGENTINA X SUÍÇA

Copa do Mundo – Quartas de final

Data e horário: 11/7/2026 (sábado), às 22h (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

ARGENTINA: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

SUÍÇA: Gregor Kobel, Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Fabian Rieder e Dan Ndoye; Breel Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

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