Ferran Torres dá aval para negociar com o PSG

Ferran Torres pode deixar o Barcelona na próxima janela. O atacante espanhol deu sinal verde para uma possível transferência ao Paris Saint-Germain, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. Agora, a negociação depende de um acordo entre os clubes. O jogador está com a seleção da Espanha na Copa do Mundo e deve tratar o futuro com mais profundidade depois da competição. Ainda assim, o cenário já mudou nos bastidores. A possibilidade de renovação com o Barcelona perdeu força, enquanto o PSG aparece como destino viável para o atacante.

Ferran tem contrato com o clube catalão até 2027. Por isso, o Barcelona ainda tem margem para negociar uma venda e evitar uma saída sem compensação financeira mais adiante. Além disso, o mercado ofensivo do elenco ganhou novo elemento nesta sexta-feira (10), com o acerto do Barça pela contratação de Karim Adeyemi, ex-Borussia Dortmund.

A chegada de Adeyemi aumenta a concorrência no ataque blaugrana. Com isso, Ferran tende a perder espaço em um setor que já conta com várias opções. Desse modo, uma transferência pode atender aos interesses das duas partes, desde que o PSG apresente uma proposta considerada adequada.

Luis Enrique conhece o atacante

O interesse do PSG também passa pela relação entre Ferran Torres e Luis Enrique. O treinador trabalhou com o atacante na seleção espanhola e conhece as características do jogador. Portanto, o possível reforço chegaria a Paris com histórico de adaptação ao modelo de jogo do técnico.

Ferran pode atuar pelos dois lados do ataque, como centroavante móvel ou em uma função mais próxima dos meio-campistas. Essa versatilidade agrada ao PSG, que busca jogadores capazes de ocupar diferentes espaços no setor ofensivo. Além disso, o espanhol tem experiência em clubes de elite, com passagens por Manchester City e Barcelona.

Mesmo assim, a transferência ainda não está fechada. O PSG precisa avançar nas conversas com o Barcelona, enquanto Ferran segue concentrado na Copa do Mundo. Na prática, o aval do jogador abre caminho para a negociação, mas não resolve a operação.

Caso o acordo avance, Ferran Torres pode iniciar uma nova etapa na carreira depois de quatro temporadas no Barcelona. Enquanto isso, o clube catalão reorganiza o ataque, e o PSG monitora a chance de reforçar o elenco de Luis Enrique para a próxima temporada.

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