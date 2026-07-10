São Paulo busca acordo para contratar Newton sem pagamento imediato

O São Paulo definiu uma nova estratégia para tentar contratar Newton, volante do Botafogo, sem precisar fazer um desembolso imediato pela transferência. A operação envolve diretamente Nahuel Ferraresi, que está emprestado pelo clube paulista ao Alvinegro até o fim da temporada.

Pelo modelo discutido entre as partes, Newton seria avaliado em cerca de 3 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 19,2 milhões na cotação atual. Ao mesmo tempo, a cláusula de compra de Ferraresi, hoje fixada em 6 milhões de euros, seria reduzida para o mesmo patamar. Com isso, os clubes poderiam compensar os valores em uma operação conjunta.

Na prática, caso o Botafogo decida comprar Ferraresi em definitivo ao fim do empréstimo, o clube carioca abriria mão de receber dinheiro pela saída de Newton. Em contrapartida, o São Paulo também deixaria de receber pela venda do zagueiro venezuelano. Dessa forma, o volante poderia chegar ao Morumbis sem pagamento direto pela transferência.

No entanto, a operação ainda depende da decisão do Botafogo sobre Ferraresi. Se o Alvinegro não permanecer com o defensor, o cenário muda. Nesse caso, o São Paulo voltaria a contar com o zagueiro e precisaria concluir a contratação de Newton em uma negociação separada.

São Paulo muda impasse por Ferraresi

A nova construção surgiu depois de um entrave envolvendo Ferraresi. O Botafogo informou ao São Paulo que não tinha liberação do estafe do venezuelano para fechar a troca nos moldes discutidos anteriormente. Antes disso, os clubes já haviam avançado em uma composição para envolver jogadores na operação.

Além disso, o Botafogo sinalizou que não aceitaria colocar Artur em uma troca por Ferraresi no fim do ano. O clube carioca também indicou que, nas condições atuais, não exerceria a opção de compra de 6 milhões de euros prevista no contrato de empréstimo do zagueiro.

Por isso, o São Paulo passou a buscar outro desenho para viabilizar a chegada de Newton. O volante interessa ao clube paulista, que procura reforçar o meio-campo e, ao mesmo tempo, tenta reduzir o impacto financeiro da operação.

Newton pertence ao Botafogo e ganhou espaço no elenco alvinegro nas últimas temporadas. Agora, o futuro do jogador depende do avanço das conversas entre os clubes e da definição sobre Ferraresi. Enquanto isso, São Paulo e Botafogo trabalham para ajustar uma fórmula que permita a transferência sem pagamento imediato.

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