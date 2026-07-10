Scaloni rechaça possível favorecimento à Argentina na Copa: “Muita gente não quer que ganhemos”

Passando por sustos e vitórias dramáticas, a Argentina chega às quartas de final da Copa do Mundo tendo que lidar com questionamentos sobre o extracampo. Afinal, às vésperas do duelo contra a Suíça, na noite deste sábado (11), o técnico Lionel Scaloni teve que comentar sobre um possível favorecimento à seleção pela arbitragem do torneio.

As críticas se intensificaram após a vitória contra o Egito, que contou com um gol anulado dos africanos e uma reclamação de pênalti na jogada que originou o terceiro gol argentino. Contudo, o treino associou o discurso a pessoas que querem que a Albiceleste não vença mais um Mundial e garantiu que o debate inflama os jogadores dentro do vestiário.

“Eu não sei se falo pela Argentina. Há tanto tempo, como em 1986, diziam que favoreciam. E o que dizem agora? Havia críticas. Eu uso a razão sempre. A Argentina é uma das que sempre anima o torneio. E de alguma maneira utilizamos para mostrar aos jogadores que não querem que a Argentina ganhe. Mas é normal, como há quem não queira que ganhe outras seleções. O que acontece é que conosco há muita gente que não quer que ganhemos, porque já ganhamos a última. E temos isso em conta, isso chega aos jogadores, e usamos isso como uma espécie de rebelião. Para que se rebelem e joguem ainda melhor”, ressaltou.

Além disso, Scaloni não acredita que alguma seleção consiga ser favorecida pela arbitragem atualmente. Inclusive, o treinador enfatizou a presença do Var nas partidas e recordou de cursos que fez antes no Mundial, nos quais ficaram claros quais lances seriam anulados em campo.

“Acho que com o Var e todas essas coisas, é muito difícil que te ajudem. Não há dupla interpretação no Var. Fica tudo claro, eu fiz o curso antes do Mundial e mostraram todas as imagens: “Isso vai ser assim, assim”. E cumpriram tudo. Na do Lisandro Martínez pisaram no pé. Pouco, muito, é falta. Não há outra leitura. As redes sociais hoje aumentam tudo e começa o debate. Mas não há nenhum favorecimento, pelo contrário. É muito difícil que favoreçam”, afirmou.

Argentina está devendo?

Se por um lado existe o debate do possível favorecimento, do outro há uma certeza que a Argentina ainda não conseguiu ter boas atuações neste mata-mata. Afinal, a seleção precisou da prorrogação para vencer Cabo Verde e precisou reverter um 2 a 0, nos minutos finais de jogo, para eliminar o Egito. Todavia, Scaloni destacou que é difícil conseguir manter o mesmo nível de atuação em todos os jogos.

“Não saberia te dizer sobre a curva de rendimento. Nunca pensei nisso. Creio que a equipe está bem, apesar de alguns matizes. Temos que corrigir algumas coisas contando sempre que vai custar mais. É uma das partidas da vida. Nos acostumamos com essas coisas. Nem sempre poderemos jogar tão bem quanto no Catar. É o que tentamos, sempre vamos tentar isso”, pontuou.

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