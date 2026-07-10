Esposa de Thiago Mendes se explica após postagem: “Piada nossa”

A mulher do volante Thiago Mendes, Kelly Mendes, se explicou após fazer uma postagem nos stories do Instagram que agitou a torcida do Vasco. Inicialmente, ela publicou uma foto do jogador, aparentemente em uma clínica, e escreveu: “Alguém caiu no buraco no campo (acredite se quiser) hoje no treino”.

No entanto, ela apagou a foto logo depois da repercussão. Na sequência, ela esclareceu: “A foto realmente era de um exame que ele estava fazendo, mas não é nada grave. A história do ‘buraco’ era só uma piada nossa”.

Thiago Mendes, aliás, é um dos destaques do Vasco, que tem compromisso pelo Brasileirão já na semana que vem. O Cruz-Maltino enfrentará o Vitória na próxima quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Barradão.

Veja a publicação:

“Gente, preciso esclarecer uma coisinha.

Os stories anteriores, que inclusive eu já apaguei, do Thiago no hospital, eram uma brincadeira com um toque de ironia. A foto realmente era de um exame que ele estava fazendo, mas não é nada grave.

A história do “buraco” era só uma piada nossa. Sinceramente, eu não imaginei que isso fosse repercutir tanto e virar notícia em tantos lugares.

Graças a Deus está tudo bem com ele. Não aconteceu nada grave.

E quero aproveitar para dizer que, a partir de hoje, vou preservar mais esse lado da nossa vida. Percebi que qualquer publicação minha acaba tomando uma proporção muito maior do que a intenção original”

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