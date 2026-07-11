Kane rasga elogios a Haaland antes de decisão na Copa: “Uma máquina”

O duelo entre Noruega e Inglaterra, que acontece neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo, promete um dos encontros mais aguardados do torneio. Afinal, Harry Kane e Erling Haaland fazem um confronto entre dois dos melhores atacantes da atualidade do futebol internacional.

Antes de decidir uma vaga na semifinal, o jogador inglês fez questão de elogiar o seu adversário. Kane afirmou que Haaland é uma “máquina” e que está no seu mais alto nível neste Mundial. Entretanto, o atacante evitou comparações com o norueguês, por considerar que possuem estilos de jogo diferentes.

“O Erling tem sido incrível. Fisicamente, ele é uma máquina. Sua finalização está no mais alto nível e, obviamente, seu retrospecto de gols fala por si só. Eu me vejo como um jogador diferente, embora marque os mesmos gols. Gosto de participar mais do jogo. Não acho que seja o caso de fazermos comparações. Respeito-o muito como jogador e como colega de profissão. Obviamente, torço para que ele tenha um dia tranquilo amanhã, mas acredito que seu desempenho geral nos últimos anos fala por si”, ressaltou.

Inclusive, a dupla está na briga pela artilharia do torneio. Haaland já marcou sete vezes, enquanto Kane tem seis. Ambos ficam atrás apenas de Messi e Mbappé, que possuem oito gols cada. O atacante destacou como a briga pela artilharia vem movimentando a competição, mas garantiu que está mais focado em ajudar a Inglaterra do que nos prêmios individuais.

“Esta Copa do Mundo tem sido incrível em termos de gols marcados pelos principais atacantes. Nem sempre é assim em grandes torneios. É uma competição fantástica e me motiva a dar o meu melhor. Meu principal objetivo é ganhar a Copa do Mundo com a Inglaterra, não a Chuteira de Ouro. Mas sei que meu trabalho é marcar gols para ajudar a equipe a ter sucesso”, pontuou.

Momento de melhorias

Podendo disputar a sua segunda semifinal de Copa, Kane enfatizou a necessidade de a Inglaterra estar atenta com a Noruega. Contudo, o atacante considerou que os adversários fazem um grande torneio e que o confronto é o momento de sua seleção apresentar as melhorias necessárias para garantir a classificação.

“Precisaremos estar no nosso melhor. É um jogo difícil contra uma equipe muito boa. Eles estão fazendo uma Copa do Mundo excelente e chegam com certa liberdade. Há espaço para melhorias e este é o momento de mostrá-las, em uma importante partida das quartas de final”, concluiu.

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