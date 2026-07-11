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Maior torneio de futebol infantil, IberCup volta ao Brasil em dose dupla

Maior torneio de futebol infantil, IberCup volta ao Brasil em dose dupla
Maior torneio de futebol infantil, IberCup volta ao Brasil em dose dupla -

Principal torneio de futebol infantil do mundo, com edições em três continentes, a IberCup chega ao Brasil em dose dupla em 2026. Entre os dias 12 e 26 de julho, a competição passa por Rio de Janeiro e São Paulo. Clubes de destaque do cenário nacional, como Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino e América-MG, já confirmaram presença.

Mais de 400 equipes do Brasil e do exterior participarão das duas etapas da IberCup Brasil. Nesta edição, a organização dividiu o torneio em dois formatos. O Rio de Janeiro receberá o “Holiday Camp”, enquanto São Paulo sediará o “Elite”, que reunirá os principais clubes e o mais alto nível técnico da competição.

Aliás, a disputa começa neste domingo (12/7), no Rio de Janeiro, com finais marcadas para o dia 18. Em São Paulo, a bola rola a partir de 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo. Lembrando que a competição termina no dia 26. Contudo, a cerimônia de abertura acontecerá no Parque Olímpico, no Rio, com a presença de Patrick Corrêa, secretário nacional de Futebol, e Rodrigo Scorzelli, secretário de Esportes do Estado do Rio de Janeiro.

O CEO da IberCup Brasil, Márcio Lima, destacou a expectativa para a edição de 2026 e ressaltou a importância do intercâmbio entre atletas brasileiros e estrangeiros.

“A IberCup além de ser a principal competição de futebol infantil de todo o mundo, disputada no Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos, é também a mais democrática, com clubes participantes de todas as regiões do Brasil. É uma oportunidade enorme de desenvolvimento dos jovens atletas não apenas a nível esportivo, mas também a nível sociocultural. Temos certeza de que além de grandes jogos e muita emoção, também proporcionaremos experiências inesquecíveis na vida dos atletas e de suas famílias”, afirmou.

Onde vai acontecer a IberCup

No Rio de Janeiro, os jogos acontecerão no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Em São Paulo, a competição ocupará o complexo esportivo da USP, na zona oeste da capital. Aliás, os dois locais contam com infraestrutura completa, incluindo alimentação, entretenimento e espaços de lazer para atletas e familiares. A organização espera receber mais de 20 mil pessoas ao longo do torneio.

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