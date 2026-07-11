Maior torneio de futebol infantil, IberCup volta ao Brasil em dose dupla

Principal torneio de futebol infantil do mundo, com edições em três continentes, a IberCup chega ao Brasil em dose dupla em 2026. Entre os dias 12 e 26 de julho, a competição passa por Rio de Janeiro e São Paulo. Clubes de destaque do cenário nacional, como Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino e América-MG, já confirmaram presença.

Mais de 400 equipes do Brasil e do exterior participarão das duas etapas da IberCup Brasil. Nesta edição, a organização dividiu o torneio em dois formatos. O Rio de Janeiro receberá o “Holiday Camp”, enquanto São Paulo sediará o “Elite”, que reunirá os principais clubes e o mais alto nível técnico da competição.

Aliás, a disputa começa neste domingo (12/7), no Rio de Janeiro, com finais marcadas para o dia 18. Em São Paulo, a bola rola a partir de 20 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo. Lembrando que a competição termina no dia 26. Contudo, a cerimônia de abertura acontecerá no Parque Olímpico, no Rio, com a presença de Patrick Corrêa, secretário nacional de Futebol, e Rodrigo Scorzelli, secretário de Esportes do Estado do Rio de Janeiro.

O CEO da IberCup Brasil, Márcio Lima, destacou a expectativa para a edição de 2026 e ressaltou a importância do intercâmbio entre atletas brasileiros e estrangeiros.

“A IberCup além de ser a principal competição de futebol infantil de todo o mundo, disputada no Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos, é também a mais democrática, com clubes participantes de todas as regiões do Brasil. É uma oportunidade enorme de desenvolvimento dos jovens atletas não apenas a nível esportivo, mas também a nível sociocultural. Temos certeza de que além de grandes jogos e muita emoção, também proporcionaremos experiências inesquecíveis na vida dos atletas e de suas famílias”, afirmou.

Onde vai acontecer a IberCup

No Rio de Janeiro, os jogos acontecerão no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. Em São Paulo, a competição ocupará o complexo esportivo da USP, na zona oeste da capital. Aliás, os dois locais contam com infraestrutura completa, incluindo alimentação, entretenimento e espaços de lazer para atletas e familiares. A organização espera receber mais de 20 mil pessoas ao longo do torneio.

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