Operário-PR x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Operário-PR e Novorizontino se enfrentam neste domingo (12/7), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O Fantasma vive seu melhor momento na temporada, enquanto o Tigre do Vale não perde há jogos no ano. Os times, aliás, se enfrentaram sete vezes desde 2022, com vantagem para os paulistas: três vitórias, contra duas dos paranaenses, além de dois empates.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Operário-PR

A equipe de Luizinho Lopes conquistou 15 dos últimos 18 pontos, com cinco vitórias em seis rodadas, e saltou para a quinta colocação, com 28 pontos. Assim, a arrancada mudou o patamar do Fantasma na competição. Antes pressionado pela irregularidade, o time passou a competir com mais segurança, ganhou confiança e chega ao confronto direto contra o vice-líder em seu momento mais forte na temporada.

Dentro de campo, o treinador não terá Cuenú, que foi expulso aos 35 minutos do segundo tempo e cumprirá suspensão automática. Sem o zagueiro colombiano, Luizinho Lopes terá de reorganizar a dupla ao lado de Miranda.

Como chega o Novorizontino

Do outro lado, o Novorizontino também chega em grande fase. A equipe ocupa a terceira posição, com 30 pontos, três a menos que o líder Criciúma. O bom momento na Série B confirma a confiança construída desde o Paulistão, quando goleou o Palmeiras por 4 a 0 e chegou à final estadual.

Além disso, os números reforçam a força coletiva do Tigre. Em 16 rodadas, o time marcou 27 gols e sofreu apenas 14, dono do melhor saldo da competição, com +13. Um dos responsáveis por isso é Robson, que marcou três dos últimos quatro jogos e ainda deu assistência na goleada sobre o Atlético-GO.

OPERÁRIO-PR x NOVORIZONTINO

Série B do Brasileiro – 17ª rodada

Data-Hora: 12/7/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO-PR: Vágner; Mikael Doka, Miranda, Neto Paraíba e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Boschilia; Moraes, Pablo e Hildeberto Pereira. Técnico: Luizinho Lopes.

NOVORIZONTINO: Jordi; Patrick, Nilson Castrillón, Gabriel Bahia e Maykon Jesus; Luís Oyama, Léo Naldi e Rômulo; Reidiney, Robson e Vinícius Paiva. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Espósito (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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