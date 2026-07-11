Benfica x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Benfica e Flamengo fazem, neste sábado, às 15h30, o último jogo do Troféu do Algarve, torneio que as equipes estão disputando em Portugal. Será a terceira partida do Rubro-Negro em terras lusitanas: na primeira rodada, empate com o River Plate (ARG); na segunda, a equipe venceu o Lausanne-Sport (SUI).

O esquenta da partida começa às 14h30 (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Christan Rafael está no comando e também estará responsável pela narração. Eduardo Gimenez fará os comentários, enquanto Pedro Julião trará as reportagens durante o jogo.