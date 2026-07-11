Vídeo: prefeito de Kansas City faz festa no meio da torcida da Argentina

A torcida da Argentina tomou as ruas de Kansas City na véspera do confronto contra a Suíça, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026. Cerca de 5 mil torcedores participaram da tradicional festa organizada para apoiar a equipe de Lionel Scaloni, que busca uma vaga na semifinal.

Porém, apesar de a concentração começar mais tarde por causa da chuva e das altas temperaturas, os argentinos transformaram o entorno do estádio de Kansas City em uma grande celebração. Com bandeiras, músicas e fumaça nas cores azul e branca, os torcedores criaram um clima de festa antes da partida decisiva.

Além disso, a comemoração, inclusive, ganhou um convidado especial. O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, participou do evento, se misturou aos torcedores, que entoaram o coro de “o prefeito é argentino”.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Diario Olé (@diario.ole)

“Boa sorte para a Argentina. Aliás, este é um momento incrível para Kansas City. Nossos países estão se unindo. E é exatamente sobre isso do que trata a Copa do Mundo e o mundo. Não poderia estar mais feliz por estar aqui com a Argentina”, disse Lucas.

Portanto, se vencer, a Argentina garante vaga na semifinal e vai encarar quem levar a melhor do confronto entre Noruega e Inglaterra, que jogam às 18h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.