Previsão de tempestade coloca Inglaterra x Noruega sob risco de atraso

A partida entre Inglaterra e Noruega, neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026, pode sofrer atraso por causa das condições climáticas em Miami. Depois de dias marcados por calor intenso, uma forte tempestade atingiu a cidade na noite de sexta (10), elevando a preocupação com a possibilidade de novas chuvas e descargas elétricas durante o horário do jogo.

A previsão para a hora do jogo é de céu parcialmente nublado, calor e alta umidade, além de tempestades isoladas. Meteorologistas alertam que raios nas proximidades do estádio podem interferir na realização da partida.

A Fifa determina a interrupção da partida ou o adiamento do início do jogo por, no mínimo, 30 minutos sempre que um raio atingir uma área de até 13 quilômetros do estádio. A entidade já aplicou essa regra nesta Copa do Mundo. O duelo entre Inglaterra e México começou com uma hora de atraso devido ao mau tempo.

A tempestade que passou por Miami, inclusive, provocou trovões, relâmpagos e chuva intensa. Em alguns pontos da cidade, galhos de árvores caíram sobre veículos, enquanto hotéis registraram interrupções no fornecimento de energia.

Assim, além da ameaça de chuva, o calor segue como outro desafio para as equipes. A sensação térmica deve chegar a 44°C no horário marcado para o início da partida, às 17h no horário local (18h de Brasília).

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