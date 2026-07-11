Cascavel x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians volta a campo neste domingo (12/7), às 16h, para disputar o primeiro amistoso da intertemporada. O adversário será o Cascavel, no Estádio Olímpico Regional, no Paraná. A partida servirá como preparação para a retomada da temporada, marcada pelo compromisso diante do Remo, no dia 23 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão da XSports (TV aberta e YouTube)

Como chega o Cascavel

O Cascavel utiliza o amistoso como parte da preparação para um compromisso decisivo. A equipe paranaense deve entrar em campo com uma formação mista, já que enfrenta o Marcílio Dias no domingo seguinte, às 16h, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, após o empate por 2 a 2 na ida, quem vencer garante vaga na próxima fase. Contudo, em caso de nova igualdade, a decisão acontecerá nos pênaltis.

Antes disso, o clube ainda mede forças com o Grêmio, no sábado (11/7), também às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em amistoso organizado pelo mesmo grupo responsável pelo duelo diante do Corinthians.

Como chega o Corinthians

O técnico Fernando Diniz aproveitará a atividade para observar o elenco, mas ainda não contará com Memphis Depay. O atacante holandês permanece de férias após defender a Holanda na Copa do Mundo e ainda negocia a renovação de contrato com o Corinthians, cujo vínculo atual termina no fim de julho. Além disso, Gustavo Henrique e Labyad sentiram durante a preparação, mas ainda são incógnitas para a partida.

Antes da pausa para o Mundial, o Timão ocupava a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos conquistados em 18 rodadas. Aliás, a equipe soma seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos.

Contudo, além da disputa do Brasileirão, o Corinthians segue vivo em outras duas competições. Na Copa do Brasil, eliminou o Barra-SC e enfrentará o Internacional nas oitavas de final. Já na Libertadores, terminou a fase de grupos na liderança da chave e terá pela frente o Rosario Central no mata-mata.

CASCAVEL X CORINTHIANS

Amistoso

Data e horário: 12/7/2026 (domingo), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Regional, Cascavel (PR)

CASCAVEL: André Luiz; Libano, Borech, Geovane e Cleiton; Vanderlei, Peçanha e Robinho; Hassan, Palacios e Zé Carlos. Técnico: César Bueno.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (Cacá) e Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Ainda não divulgada

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.