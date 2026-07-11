Fluminense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Em meio à reta final da Copa do Mundo, os times brasileiros se preparam para a retomada do calendário na próxima semana. Nesse sentido, Fluminense e Bahia medem forças em um amistoso neste domingo (12), no Maracanã, às 16h (de Brasília).

Dessa forma, o Tricolor terá pela frente o duelo com o Red Bull Bragantino, na sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe baiana, por sua vez, encara a Chapecoense na Arena Fonte Nova, também na sexta-feira (17), às 19h30 (de Brasília).

Onde assistir

O confronto deste domingo (10) terá a transmissão da Band (TV Aberta), SporTV 2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e geTV.

Como chega o Fluminense

Na última quarta-feira (8), o Tricolor teve um bom desempenho no amistoso com o Nova Iguaçu, com uma goleada por 6 a 1. Assim, o duelo marcou a estreia de Hulk diante da torcida, que passou em branco, mas esbanjou sintonia com boa troca de passes no sistema ofensivo tricolor.

Nesse sentido, o técnico Zubeldía terá novamente a chance de rodar a equipe com as substituições ao longo da partida. Diante disso, o comandante argentino também poderá utilizar e observar jovens da base.

A dúvida é se poderá contar com Thiago Silva, reforço para o segundo semestre. Afinal, o Tricolor tem cautela neste retorno do ídolo, que só estará em campo se estiver em boas condições físicas para disputar o amistoso.

Como chega o Bahia

Depois da quinta-feira (9) de folga, o elenco tricolor voltou ao trabalho com atividades táticas e de finalizações. Na sexta-feira (10), os jogadores participaram de um exercício técnico, em espaço reduzido, de enfrentamento e marcação pressão, com regras de passes e finalização.

Além disso, o técnico Rogério Ceni comandou um coletivo tático em campo aberto. Em seguida, os atletas do sistema defensivo fizeram um trabalho específico para o setor, enquanto os demais participaram de uma atividade de cruzamentos e finalizações.

Por outro lado, Kike Olivera, Iago Borduchi e Luciano Juba tiveram mais um dia de transição física e técnica. O goleiro Léo Vieira, por sua vez, deu continuidade ao tratamento da lesão, enquanto o recém-contratado Marco Moreno fez trabalhos individuais no campo um. O confronto será o segundo compromisso do Bahia na intertemporada, visto que venceu o Montevideo City Torque por 4 a 1, na Arena Fonte Nova.

FLUMINENSE X BAHIA

Amistoso Nacional

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data e hora: 12/7/2026, às 16h (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

BAHIA: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares (RJ) e Naiara Tavares (RJ).

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