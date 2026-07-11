Bragantino vence o Athletico-PR em último amistoso antes da retomada

O RB Bragantino venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1 neste sábado (11), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em amistoso preparatório para a retomada do Campeonato Brasileiro. Fernando abriu o placar para o Massa Bruta, Rivaldo empatou para o Furacão ainda no primeiro tempo, e Juninho Capixaba marcou o gol da vitória na etapa final. Disputada em dois tempos de 50 minutos, a partida serviu como o último teste das duas equipes antes do retorno às competições oficiais.
Primeiro Tempo
O RB Bragantino começou a partida com maior presença ofensiva e acumulou chegadas perigosas ao campo de ataque. Aos 15′, Herrera recebeu pela direita e encontrou Fernando livre na área. Em seguida, o atacante finalizou de primeira e, por fim, venceu o goleiro Santos para abrir o placar em Bragança Paulista. Dessa forma, o Massa Bruta transformou a pressão inicial em vantagem no marcador.
No entanto, o Athletico-PR reagiu. Um minuto depois, Gustavo Marques errou na saída de bola e viu Leozinho recuperar a posse antes de servir Rivaldo, que apareceu cara a cara com Tiago Volpi para deixar tudo igual. Na sequência, o confronto ganhou em intensidade, com as duas equipes criando oportunidades claras e protagonizando alguns desentendimentos em campo. Apesar do ritmo acelerado, porém, o placar permaneceu em 1 a 1 até o intervalo.
Segundo Tempo
Na volta do intervalo, o RB Bragantino mudou todo o elenco, enquanto o Athletico fez apenas algumas alterações. A postura mais agressiva dos anfitriões logo deu resultado. Aos 8′, após um cruzamento pela direita, Juninho Capixaba apareceu dentro da área e, de calcanhar, marcou um belo gol para recolocar o Massa Bruta em vantagem.
Depois disso, o jogo permaneceu aberto, com as duas equipes buscando o ataque e criando boas oportunidades. O Athletico tentou reagir em busca do empate, mas encontrou dificuldades diante da marcação adversária. Por outro lado, o Bragantino seguiu perigoso nos contra-ataques e administrou o resultado nos minutos finais. Assim, o placar permaneceu em 2 a 1 até o apito final.
Próximos compromissos
Agora, o RB Bragantino volta as atenções para o Brasileirão e terá compromisso fora de casa. O Massa Bruta viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na próxima sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada da competição. Por outro lado, o Athletico-PR também atuará como visitante na retomada. O Furacão encara o São Paulo na quarta-feira (22), às 21h30, no Morumbi, em duelo válido pela mesma rodada da competição.
RB BRAGANTINO 2×1 ATHLETICO-PR
Data e horário: 11/07/2026 (sábado), ás 10h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
BRAGANTINO: Tiago Volpi (Cleiton); Cauê (Juninho Capixaba), Alix Vinícius (Eduardo Santos), Gustavo Marques (Guzmán Rodriguez), Agustín (Andrés Hurtado [Breno, 33’/2ºT]); Eric Ramires (Ignacio Sousa [Bruninho, 34’/2ºT]), Rodriguinho (Mateus Fernandes [Nacho Sosa, 42’/2ºT]), Lucas Barbosa (Gustavinho [Fabinho, 33’/2ºT]), Herrera (Marcelinho); Fernando (Vinicinho), Eduardo Sasha (Henry Mosquera). Técnico: Vagner Mancini
ATHLETICO-PR: Santos; Gilberto Moraes (Alejandro Garcia, 32/2ºT), Terán (Dudu, 32/2ºT), Aguirre (Gilberto Junior), Claudinho (Leo Derik); Luiz Gustavo (Leo), Jadson (Felipinho), João Cruz (Zapelli [Riquelme, 15/2ºT]), Leozinho (Felipe Chiqueti, 15/2ºT); Mendoza (Renan Peixoto), Rivaldo (Isaac). Técnico: Odair Hellmann.
Árbitro: Murilo Tarrega Victor
Assistentes: Felipe Camargo e Juliana Vicentin Esteves
Cartões Amarelos: (CAP) Eduardo Sasha, Aguirre; (RBB) Marcelinho.
Gols: Fernando, RBB (15’/1ºT); Rivaldo, CAP (16’/1ºT); Juninho Capixaba, RBB (8/2ºT).
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