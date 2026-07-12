Botafogo acerta empréstimo de Nathan Fernandes ao Ludogorets

Mais uma saída está próxima de se confirmar no Botafogo nesta janela de transferências. O atacante Nathan Fernandes, de 21 anos, encaminhou a transferência para o Ludogorets, da Bulgária. A negociação é por empréstimo com obrigação de compra ao término do contrato. O jogador já está em solo europeu aguardando apenas a conclusão dos pormenores para assinar o novo vínculo.

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Sem espaço para a sequência da temporada, o atleta vinha treinando em horários alternativos no Espaço Lonier. A diretoria alvinegra, nesse sentido, acelerou as conversas para encontrar um novo destino ao atacante, que chegou ao clube cercado de expectativa após deixar o Grêmio.

Lesões impediram sequência no clube carioca

A passagem de Nathan pelo Botafogo teve problemas físicos e poucas oportunidades em campo. O atacante, nesse sentido, disputou apenas 29 partidas com a camisa alvinegra, marcou um gol e não conseguiu se firmar no elenco principal. Enquanto isso, a concorrência no setor ofensivo aumentava, diminuindo ainda mais o espaço do jogador.

O clube carioca havia investido pesado na contratação do atleta, assinando contrato até o fim de 2029 em uma operação que poderia alcançar US$ 10 milhões entre valores fixos e bônus. No entanto, o rendimento abaixo do esperado e as constantes lesões fizeram o Botafogo mudar os planos para o jovem atacante.

A negociação também reforça a relação recente entre Botafogo e Ludogorets. Afinal, foi justamente o clube búlgaro que negociou o atacante Rwan Cruz com o Glorioso no início de 2025. Apesar de um impasse envolvendo pagamentos e uma punição aplicada pela Fifa, posteriormente retirada após a Recuperação Judicial do clube carioca, as duas equipes voltaram a fazer negócios e devem oficializar em breve a chegada de Nathan Fernandes ao futebol europeu.

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