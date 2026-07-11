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Real Madrid marca reunião para definir renovação contratual de Vini Jr

Real Madrid marca reunião para definir renovação contratual de Vini Jr
Real Madrid marca reunião para definir renovação contratual de Vini Jr -

 

O futuro de Vini Jr no Real Madrid será discutido em uma nova rodada de negociações entre o clube espanhol e os representantes do atacante. A diretoria merengue pretende avançar no processo de renovação do contrato do brasileiro e espera encaminhar um acordo nas próximas semanas.

De acordo com o jornal espanhol As, dirigentes do Real Madrid correm para estender o vínculo atual, que termina ao fim da temporada 2026/2027. Assim, a partir de janeiro, Vini poderia assinar pré-contrato com outro clube.

Vini Jr, inclusive, despertou o interesse de grandes clubes nas temporadas passadas. O Al-Ahli, da Arábia Saudita,  estudava uma oferta de aproximadamente 350 milhões de euros, valor próximo de R$ 2 bilhões. Em 2025, o Chelsea também entrou na lista de possíveis interessados, com uma proposta de  135 milhões de libras, cerca de R$ 924 milhões.

Com oito temporadas no futebol espanhol, Vini Jr se tornou uma das referências do Real Madrid. O brasileiro chegou ao clube em 2018 e acumula 375 jogos, 128 gols e importantes conquistas, como duas Champions League, três títulos do Campeonato Espanhol e dois Mundiais de Clubes.

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