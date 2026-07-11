Real Madrid marca reunião para definir renovação contratual de Vini Jr

O futuro de Vini Jr no Real Madrid será discutido em uma nova rodada de negociações entre o clube espanhol e os representantes do atacante. A diretoria merengue pretende avançar no processo de renovação do contrato do brasileiro e espera encaminhar um acordo nas próximas semanas.

De acordo com o jornal espanhol As, dirigentes do Real Madrid correm para estender o vínculo atual, que termina ao fim da temporada 2026/2027. Assim, a partir de janeiro, Vini poderia assinar pré-contrato com outro clube.

Vini Jr, inclusive, despertou o interesse de grandes clubes nas temporadas passadas. O Al-Ahli, da Arábia Saudita, estudava uma oferta de aproximadamente 350 milhões de euros, valor próximo de R$ 2 bilhões. Em 2025, o Chelsea também entrou na lista de possíveis interessados, com uma proposta de 135 milhões de libras, cerca de R$ 924 milhões.

Com oito temporadas no futebol espanhol, Vini Jr se tornou uma das referências do Real Madrid. O brasileiro chegou ao clube em 2018 e acumula 375 jogos, 128 gols e importantes conquistas, como duas Champions League, três títulos do Campeonato Espanhol e dois Mundiais de Clubes.

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