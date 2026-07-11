Palmeiras aguarda Argentina e fica perto de elenco completo

A menos de duas semanas da retomada do Brasileirão, o Palmeiras está com o elenco quase completo para o segundo semestre. O único jogador que ainda segue na disputa da Copa do Mundo é o atacante Flaco López. O atleta defende a Argentina, que enfrenta a Suíça neste sábado (11) pelas quartas de final. O restante dos atletas que estiveram na América do Norte já tem data para se reapresentar à comissão técnica de Abel Ferreira.

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Os paraguaios Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa retornam à Academia de Futebol no início da próxima semana. Enquanto isso, Jhon Arias, que defendeu a Colômbia, volta aos treinamentos na próxima quarta-feira (15). O Verdão, por outro lado, aproveita a pausa no calendário para recuperar o elenco e ajustar os últimos detalhes antes da volta às competições.

Reforço chega e suspensões preocupam

A principal novidade do elenco é o zagueiro Barboza, contratado durante a pausa para a Copa e que será inscrito na abertura da janela de transferências. O defensor teve uma punição reduzida pelo STJD e estará apto para atuar imediatamente pelo clube paulista.

Por outro lado, o Verdão terá dois desfalques importantes nas primeiras rodadas após a retomada do Brasileirão. Allan precisará cumprir duas partidas de suspensão, diante de Coritiba e Atlético, enquanto Paulinho ficará fora de um jogo por conta da comemoração na vitória sobre o Flamengo.

No mercado, o Palmeiras segue atento a novas oportunidades. Após a chegada de Barboza, o meio-campista Danilo, do Botafogo, é o principal alvo da diretoria para a sequência da temporada. Desse modo, o clube apresentou uma proposta que gira em torno de R$ 120 milhões, além da inclusão do zagueiro Naves na negociação, e aguarda uma resposta do clube carioca.

Com praticamente todo o elenco à disposição e ainda buscando reforços pontuais, o Palmeiras acredita que terá força suficiente para disputar títulos no segundo semestre. A expectativa é de que a equipe volte ainda mais competitiva após a pausa, especialmente se Flaco López retornar sem problemas físicos depois da participação na Copa do Mundo.

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