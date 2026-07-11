Corinthians sonha com volta de Wesley e prepara investida

O Corinthians trabalha nos bastidores para reforçar o elenco na próxima janela de transferências e tem um velho conhecido como prioridade. O atacante Wesley, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, voltou ao radar da diretoria, que aguarda o fim do transfer ban imposto pela Fifa para avançar nas negociações pelo retorno do jogador.

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Dentro da cúpula alvinegra, há um consenso de que o desejo de Wesley de vestir novamente a camisa do Timão pode superar a concorrência de outras equipes brasileiras interessadas. Revelado na base, Wesley partiu para o futebol árabe em 2024 por US$ 20 milhões fixos, além de bônus por metas alcançadas. Desde então, o atacante disputou 40 partidas pelo clube, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Na última temporada, jogou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha, atuando por cinco vezes.

Situação financeira trava negociações

Antes do Corinthians, o Cruzeiro também abriu conversas pelo jogador nesta semana. No entanto, as tratativas perderam força após o valor exigido para a sua vinda a Toca da Raposa. Ainda assim, a diretoria corintiana entende que o cenário pode mudar caso o atacante priorize um retorno ao Parque São Jorge.

Neste momento, porém, o principal obstáculo está fora das quatro linhas. O clube segue impedido de registrar novos atletas por causa do transfer ban aplicado pela Fifa, consequência de uma dívida de US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,7 milhões, com o Philadelphia Union, referente à compra do volante José Martínez.

Para solucionar a questão, a direção espera arrecadar pelo menos 25 milhões de euros, aproximadamente R$ 146,2 milhões, na próxima janela de transferências. Com a entrada de recursos, o Corinthians pretende quitar a pendência e liberar a inscrição de novos reforços para a sequência da temporada.

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