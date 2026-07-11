Vasco oficializa contratação de Paulinho até dezembro de 2029

O Vasco anunciou neste sábado (11) a contratação do lateral-esquerdo Paulinho, de 22 anos, que estava no América-MG. O defensor rescindiu seu vínculo com o clube mineiro e assinou contrato com o Cruz-Maltino até dezembro de 2029. A chegada do jogador reforça uma posição considerada estratégica pela diretoria para a sequência da temporada.

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Em suas primeiras palavras como atleta vascaíno, Paulinho demonstrou entusiasmo com o novo desafio. O lateral ressaltou a grandeza do clube e afirmou estar motivado para ajudar a equipe na busca pelos objetivos traçados para o restante do ano. Além disso, o jogador elogiou a estrutura do Vasco e destacou a recepção recebida nos primeiros dias em São Januário.

Negociação era planejada desde 2025

O interesse do Vasco em Paulinho não é recente. O clube já monitorava o lateral desde o ano passado e, em fevereiro, encaminhou um pré-contrato com o atleta. Desde então, a direção aguardava apenas o término do vínculo com o América-MG para concretizar a transferência e contar com o jogador no elenco.

No Rio de Janeiro, Paulinho terá a oportunidade de disputar o Brasileirão e também receberá uma valorização salarial em relação ao que recebia no Coelho. O defensor, desse modo, chega ao Vasco em um momento de crescimento na carreira, depois de ganhar espaço no time titular do América durante o primeiro semestre.

Embora tenha iniciado a temporada como reserva, o lateral terminou o período pré-Copa do Mundo em alta. Em 22 partidas em 2026, marcou três gols e distribuiu duas assistências, números que, nesse sentido, chamaram a atenção da diretoria vascaína. Dessa forma, a expectativa é que o jovem defensor brigue por espaço e se torne uma opção importante no sistema defensivo do Gigante da Colina.

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