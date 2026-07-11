Jornal alemão revela anotações de Ancelotti sobre a seleção da Noruega

O jornal alemão Sport Bild publicou neste sábado (11) anotações da comissão técnica no vestiário do Brasil após a eliminação diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Os papeis reuniam, basicamente, planos táticos, informações sobre cobradores de pênaltis e um pequeno dossiê do goleiro Nyland.

“Duas horas após o apito final, o Bild e encontrou algumas anotações táticas de Ancelotti – que, no fim das contas, se provaram inúteis”, publicou o jornal alemão.

Entre os materiais estava um planejamento específico para uma possível disputa por pênaltis. Ancelotti havia preparado informações sobre os cobradores noruegueses, com indicações dos cantos mais escolhidos por cada jogador.

Ancelotti preparou meticulosamente um material para uma possível disputa de pênaltis, incluindo os cantos que os cobradores noruegueses deveriam mirar. Outro documento, inclusive, descreve o comportamento do goleiro Nyland durante as cobranças de pênalti, afirmando que ele sempre se joga no chão e não consegue alcançar bolas na metade da altura.

Na prática, porém, o estudo foi incapaz de ajudar os jogadores. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti para o Brasil. Porém, já nos descontos do segundo tempo, Neymar, de pênalti, descontou.

Além do dossiê sobre pênaltis, um quadro no vestiário mostrava anotações sobre que jogador deveria ser marcado nas cobranças de bola parada. O jovem atacante Rayan, de 19 anos, por exemplo, era responsável pela marcação de Haaland.

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