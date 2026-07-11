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Governo cria novas regras para publicidade de bets com alertas sobre riscos

Governo cria novas regras para publicidade de bets com alertas sobre riscos
Governo cria novas regras para publicidade de bets com alertas sobre riscos -

 

O governo federal definiu novas regras para a publicidade de bets no Brasil. As medidas obrigam anúncios de apostas esportivas a exibir alertas sobre os riscos da prática e estabelecem limites para evitar propagandas consideradas abusivas ou enganosas.

As normas entram em vigor na próxima sexta-feira (17). Segundo o governo, a iniciativa busca incentivar o jogo responsável e proteger consumidores, principalmente grupos mais vulneráveis.

As campanhas deverão apresentar uma das três mensagens obrigatórias:

– “Ministério da Fazenda adverte: Apostar pode causar dependência”; “Ministério da Fazenda adverte: Apostar faz você perder dinheiro” ou “Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento”.

O aviso deverá aparecer de forma clara, horizontal e ocupar pelo menos 10% do espaço do anúncio.

A regulamentação, inclusive, proíbe propagandas que apresentem apostas como forma de enriquecimento, investimento ou solução para problemas financeiros. Também ficam vetadas mensagens direcionadas a crianças e adolescentes ou que incentivem comportamento compulsivo.

Além disso, empresas, influenciadores, plataformas digitais e veículos que divulgarem publicidade de bets terão de verificar se o anunciante possui autorização oficial para atuar no país.

Assim, em caso de descumprimento, as operadoras poderão receber multas de até 20% do faturamento e suspensão das atividades por até 180 dias. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

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