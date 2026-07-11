Atlético-GO x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO e Fortaleza fazem duelo neste domingo (12/7), às 18h, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos, sendo a quatro da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Tricolor do Pici está na quarta posição, com 28 somados, cinco a menos que o líder Criciúma.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Atlético-GO

A equipe de Goiás chega para o confronto com novo comandante: Roger Silva, que terá a missão de retomar a confiança do time para sequência da temporada. Ele, aliás, assumiu o time que mais empata na Série B e quer mudar esta condição do Dragão. Em sua apresentação, o treinador, assim, foi firme e disse que precisa ser competitivo e lutar por coisas grandes.

“Estamos precisando de um pouco mais de vida, sabe? Pelo o que olhei dos últimos dois jogos, precisamos competir mais. Precisamos ser mais agressivos na marcação. Assumir mais a responsabilidade de ser uma equipe gigante na Série B. Uma equipe que precisa se impor em alguns momentos. Já disse isso no vestiário. Colocar um pouco mais de quem nós somos na Série B”, afirmou.

Como chega o Fortaleza

O time cearense, por sua vez, está na parte de cima na tabela e pode encostar na liderança. Entretanto, vive um momento de irregularidade nos últimos resultados. Nos últimos 10 jogos, são cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Apesar disso, o técnico Thiago Carpini consegue manter o Leão firme e forte na luta pela liderança da competição.

Além disso, o Fortaleza tenta melhor seu rendimento fora de casa na disputa pelo acesso. Em oito jogos, foram duas vitórias, três empates e três derrotas. Mesmo com um certo equilíbrio, a equipe marcou apenas quatro gols fora de seus domínios e sofreu o dobro. Ou seja, a estatística mostra que os cearenses levam um gol por jogo.

ATLÉTICO-GO x FORTALEZA

Série B do Brasileiro – 17ª rodada

Data-Hora: 12/7/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Netinho (Cristiano), Henrique Freitas (Leandro Vilela) e Marrony; Geonany Soares, João Pedro (Bruno José) e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

FORTALEZA: João Ricardo; Mucuri, Luan Freitas, Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre; Welliton, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

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