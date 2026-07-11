Morre Ken Bates, o homem que salvou o Chelsea da falência por apenas uma libra

Morreu neste sábado (11), aos 94 anos, o empresário britânico Ken Bates, ex-proprietário e presidente do Chelsea. de acordo com um comunicado oficial do clube, ele faleceu em Mônaco ao lado da mulher e familiares.

Bates, aliás, ficou marcado por ser o responsável de salvar o Chelsea de desaparecer do mapa do futebol. Em 1982, ele comprou o clube por apenas uma libra (o equivalente a R$ 6,85 na cotação atual), em um período de forte crise financeira. Foi ele que iniciou um processo de reconstrução financeira que ajudou a preparar o caminho para a fase de maior sucesso da equipe londrina, iniciada no início dos anos 2000.

Em comunicado, o Chelsea destacou a determinação de Bates em momentos difíceis e afirmou que sua contribuição para o crescimento do clube jamais será esquecida.

ComBates, o Chelsea conquistou a Copa da Inglaterra de 1997 e 2000, a Copa da Liga Inglesa de 1998 e a Recopa Europeia de 1998. Em 2003, ele vendeu o clube para o bilionário russo Roman Abramovich por cerca de 140 milhões de libras. O negócio marcou o início de uma nova era na história dos Blues.

Após deixar o Chelsea, porém, Bates também teve passagem pelo Leeds United, onde permaneceu como proprietário durante alguns anos.

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