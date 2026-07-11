Nico Williams explica reação após gol da Espanha e afasta polêmica: “Feliz por todos”

A classificação da Espanha para a semifinal da Copa do Mundo teve um lance que chamou a atenção. Afinal, nas redes sociais, torcedores questionaram a postura de Nico Williams na comemoração do gol de Mikel Merino contra a Bélgica. O atacante, porém, tratou de esclarecer a situação logo após a partida e negou qualquer desconforto com o companheiro.

“Também quero esclarecer que, na televisão, pareceu que eu não ia comemorar o gol. Eu bati no poste, mas estava gritando ‘vamos’, e depois esbarrei no Lamine. Muita gente achou que eu não estava comemorando o gol do Mikel, mas estou muito feliz por ele e muito feliz por todos. Espero que ele continue contribuindo dessa forma. Estamos muito felizes e vamos seguir em frente”, explicou o jogador ao canal espanhol Teledeporte.

O lance ocorreu nos minutos finais do confronto. Após o goleiro belga Senne Lammens soltar um rebote dentro da área, Nico Williams e Mikel Merino partiram para a bola quase ao mesmo tempo. O camisa 6 chegou primeiro, empurrou para as redes e garantiu a vitória espanhola. Lammens havia entrado apenas 16 minutos antes, depois da lesão do titular Thibaut Courtois.

Assim que a bola entrou, os jogadores da Espanha correram para comemorar perto da bandeira de escanteio. Nas imagens da transmissão, Nico permaneceu parado por alguns instantes antes de se juntar ao restante do elenco. O detalhe repercutiu nas redes sociais e levantou especulações sobre uma possível insatisfação do atacante.

Retorno aos gramados

A partida também marcou o retorno de Nico Williams aos gramados após se recuperar de uma lesão no músculo adutor da perna direita. O atacante sofreu o problema físico depois de uma entrada de Nico De la Cruz na partida contra o Uruguai, ainda pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o retorno do camisa 11, a Espanha segue na disputa pelo bicampeonato mundial.

“O grupo, desde o primeiro momento, me apoiou. Eles sabem tudo o que eu sofri. No jogo contra o Uruguai aconteceu o que aconteceu, e hoje voltei, acredito que na minha melhor versão. Minha família está sempre me incentivando, com um amor incondicional: meu irmão, meus amigos, minha namorada… Eles estão sempre ao meu lado. É um orgulho estar aqui e ter o apoio da minha família. Não quero falar mais, porque vou acabar me emocionando”, finalizou.

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