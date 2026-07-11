Jürgen Klopp chega a acordo com Federação Alemã para comandar a seleção

A Federação Alemã de Futebol (DFB) avançou nas negociações para contratar Jürgen Klopp como novo técnico da seleção da Alemanha. A entidade informou neste sábado (11) que chegou a um acordo com o treinador sobre os principais pontos de um possível contrato. Porém, a assinatura ainda depende de uma autorização da Red Bull, atual empregadora do profissional.

O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, e o vice-presidente da entidade, Hans-Joachim Watzke, se reuniram com Klopp na sexta-feira (10), em Nova York, para discutir a possibilidade de o técnico assumir o comando em breve.

Segundo a federação, o encontro teve resultado positivo e permitiu um avanço nas conversas. Além disso, as duas partes demonstraram confiança de que o acordo final será concluído após a negociação com a Red Bull.

Klopp, aliás, virou o principal nome da DFB depois da saída de Julian Nagelsmann. O treinador deixou o cargo após a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo, na fase de 16 avos, diante do Paraguai, nos pênaltis.

Carreira de sucesso em clubes da Europa

Aos 59 anos, Jürgen Klopp acumula uma trajetória de destaque no futebol europeu. O treinador ganhou projeção no Mainz e no Borussia Dortmund, onde conquistou títulos nacionais e se consolidou como um dos principais técnicos da Alemanha.

No Liverpool, Klopp alcançou o auge da carreira. Conquistou a Premier League em 2020, encerrando um jejum de 30 anos sem título do Campeonato Inglês, além de levantar a Champions League em 2019.

Assim, depois de nove temporadas à frente do Liverpool, deixou o clube em junho de 2024. Desde janeiro de 2025, Klopp trabalha como diretor global de futebol da Red Bull, onde acompanha os projetos esportivos dos clubes administrados pelo grupo austríaco.

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