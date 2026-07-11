Flamengo x Palmeiras (Brasil Ladies Cup): onde assistir e escalações

Em meio à pausa do Campeonato Brasileiro Feminino, Flamengo e Palmeiras estão na final do Brasil Ladies Cup, torneio amistoso que ocorre desde 2021, com times brasileiros e também do exterior. Assim, as duas equipes tiveram boas campanhas e se enfrentam neste domingo (12), às 20h (Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), que sedia a competição em 2026.

Dessa forma, na temporada passada, os times se enfrentaram nas quartas do Brasileirão Feminino. O Rubro-Negro levou a melhor por 3 a 2 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), mas o Alviverde garantiu a vaga ao vencer por 3 a 0 na Arena Barueri, na volta.

Vale destacar que, antes de decisão, Peñarol e seleção paraguaia entram em campo na disputa pelo terceiro lugar. Em caso de empate no tempo normal, a definição da equipe campeã será nas penalidades máximas.

Onde assistir

O confronto deste domingo terá a transmissão dos canais GOAT, Bandsports, NSports e XSports.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro se garantiu na decisão ao golear o Peñarol, do Uruguai, por 4 a 1. Durante os 90 minutos, a meia Mariana, assim como Fernanda (duas vezes) e Laysa balançaram as redes para as Meninas da Gávea, enquanto Tatiana Magallanes descontou para as uruguaias.

Como chega o Palmeiras

O Alviverde teve uma atuação segura na partida que carimbou a vaga na decisão. Afinal, a equipe paulista superou a seleção do Paraguai por 3 a 0. Os gols foram da zagueira Pati Maldaner, da lateral Fe Palermo e da atacante Bia Zaneratto

Além das partidas, a programação inclui palestras, workshops e ações sociais voltadas ao fortalecimento do futebol feminino. O formato é o mesmo do ano passado, quando passou por mudança. Nesse sentido, a disputa segue uma linha mais enxuta, sem a divisão das equipes em grupos como acontecia antes.

FLAMENGO x PALMEIRAS

Final da Ladies Cup

Data e horário: 12/7/2026 (domingo), às 20h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro, Campinas (SP)

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira, Kaylane e Mariana; Fernanda e Laysa. Técnico: Celso Silva.

PALMEIRAS: Ravena, Fe Palermo, Glaucia, Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Duda Santos, Pati Maldaner, Carla Tays, Lorena Benítez, Raissa Bahia e Rhay Coutinho. Técnica: Rosana Augusto.

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