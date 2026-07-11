Rayan visita o Vasco após disputar a Copa do Mundo e reencontra elenco no CT

Após disputar a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, Rayan voltou o Vasco para uma visita especial. Neste sábado (11), o atacante esteve no CT Moacyr Barbosa, reencontrou jogadores e funcionários do clube e recebeu uma homenagem do clube nas redes sociais.

Dessa forma, o Cruz-Maltino publicou fotos do encontro e deixou uma mensagem de carinho ao atacante, revelado nas categorias de base do clube e negociado no início deste ano com o Bournemouth, da Inglaterra.

“Visita especial. Rayan esteve no CT Moacyr Barbosa na manhã deste sábado, reencontrando amigos e funcionários do Vasco. A casa é sempre sua, Cria”, publicou o clube carioca.

O jogador acertou a transferência em janeiro, depois de uma temporada de destaque pelo Cruz-Maltino em 2025. O desempenho do atacante chamou a atenção do futebol europeu e resultou na venda para o clube inglês.

Na Inglaterra, o jovem rapidamente conquistou espaço e ajudou o Bournemouth a garantir uma vaga na Liga Europa. Assim, a classificação marcou um feito inédito para o clube, que disputará uma competição internacional pela primeira vez.

Na Copa do Mundo, Rayan ganhou a vaga entre os titulares da seleção brasileira após a lesão de Raphinha. Nesse sentido, o atacante aproveitou a oportunidade e manteve boas atuações ao longo do torneio, deixando uma ótima impressão para o técnico Carlo Ancelotti.



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