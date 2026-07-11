Palmeiras vence Juventus em jogo-treino e encerra preparação para volta do Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Juventus da Mooca por 3 a 1, na manhã deste sábado (11), em jogo-treino realizado na Academia de Futebol. Os gols foram marcados por Heittor, Felipe Anderson e Larson, em uma atividade dividida em quatro tempos de 35 minutos, formato escolhido pela comissão técnica para ampliar a minutagem dos jogadores.

Este foi o quarto jogo-treino do Palmeiras durante a pausa no calendário. O confronto ocorreu sem transmissão, a pedido do Juventus, que preferiu preservar informações antes da estreia na Copa Paulista.

O técnico Abel Ferreira, aliás, aproveitou o compromisso para observar diferentes formações e dar sequência ao planejamento da intertemporada. A comissão técnica, inclusive, promoveu diversas mudanças ao longo da atividade, permitindo que praticamente todo o elenco participasse do trabalho. O zagueiro Barboza também esteve em campo pela primeira vez em um jogo-treino desde que chegou ao clube.

Apenas dois jogadores não participaram da atividade. O atacante Vitor Roque, que ainda se recupera de uma cirurgia no tornozelo, e Allan, poupado dentro do controle de carga.

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