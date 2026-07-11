São Paulo vence dois jogos-treino em dia de rodada dupla no CT da Barra Funda

O São Paulo encerrou mais um dia de preparação para a sequência da temporada com duas vitórias em dois jogos-treino realizados neste sábado (11), no CT da Barra Funda. A equipe comandada por Dorival Júnior venceu o Primavera por 1 a 0, de manhã, e goleou o Santo André por 4 a 1, à tarde.

No primeiro compromisso, porém, a comissão técnica escalou uma formação mesclada e priorizou o ritmo de jogo. O Tricolor controlou as ações durante boa parte da atividade e venceu pelo placar mínimo.

À tarde, o desempenho foi ainda melhor. O time derrotou o Santo André com gols de Gustavo Santana (dois), André Silva e Ryan Francisco. O atacante, inclusive, voltou a atuar pelo elenco principal após um período integrado à equipe sub-20 e deixou boa impressão durante a atividade.

A comissão técnica dividiu os jogadores em equipes diferentes. O objetivo era ampliar o tempo de atuação de cada atleta e avaliar o desempenho individual antes da volta das competições.

O São Paulo, aliás, já havia programado esses confrontos como parte da intertemporada e pretende realizar novos testes antes do retorno oficial da temporada. O time volta a campo no próximo dia 22, contra o Athletico, pelo Campeonato Brasileiro.

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