Com show de Samuel Lino, Flamengo bate o Benfica e conquista o Troféu do Algarve

Com grande atuação de Samuel Lino, o Flamengo bateu o Benfica por 2 a 1, em Portugal, e conquistou o Troféu do Algarve, em mais um amistoso da intertemporada. Assim, o atacante abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Pavlidis deixou tudo igual, de pênalti. Na etapa final, Wallace Yan voltou a aparecer e fez o gol do título. Mesmo fora do país, a festa da torcida rubro-negra, que esteve em maior número que os donos da casa, chamou a atenção.
Dessa forma, os comandados do técnico Leonardo Jardim voltam a campo na próxima quarta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca mede forças com a Chapecoense, na Arena Condá, às 21h30 (de Brasília).
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Clima esquentou
Apesar do equilíbrio da partida, foi a equipe brasileira que teve mais volume de jogo no início. Afinal, Luiz Araújo deu um belo passe para Samuel Lino, que tentou surpreender o goleiro com uma cavadinha e perdeu uma boa chance. Em seguida, Lino apareceu na intermediária e chutou, mas Trubin fez uma defesa tranquila.
A primeira oportunidade do Benfica surgiu na roca de passes entre Barreiro e Bah, que arriscou, entretanto parou em Rossi. No lado direito, Emerson Royal é acionado e encontra Pedro na área, mas a zaga dos Encarnados desvia para fora. Em outro bom momento, Pedro recebeu a bola pelo lado esquerdo, mas Trubin levou a melhor.
Depois de fazer a falta em Prestianni, Pulgar se estranhou com o jogador do Benfica. Diante disso, o clima esquentou no banco de reservas, quando os treinadores Leonardo Jardim e Marco Silva discutiram.
Ainda na primeira etapa, Emerson Royal apareceu pela direita após passe de Pedro. O lateral cruzou na primeira trave para Samuel Lino abrir o placar para o Flamengo. No lance seguinte, Bruno Henrique derrubou Bah na área. Pavlidis foi para a cobrança e deixou tudo igual.
Jovem volta a marcar
Na volta do intervalo, Lino fez boa jogada individual pela direita, tabelou com Pedro, e chutou para fora. Antes de deixar o campo, Pedro anotou um golaço, mas o árbitro assinalou irregularidade na jogada, pois a bola tocou na mão de Bruno Henrique.
O camisa 16 recebeu de Emerson Royal e cruzou, na medida, para Wallace Yan. O jovem chutou rasteiro para recolocar o Flamengo à frente no placar. O Benfica, então, foi em busca do empate e assustou com Ivanovic, contudo Rossi defendeu. No rebote, Prestianni ficou cara a cara, mas o goleiro argentino salvou novamente.
No fim, Ivanovic chutou cruzado e obrigou Rossi espalmar e dar rebote. Na sequência, Prestianni chutou, mas a bola foi na trave. Diante disso, o Flamengo conseguiu segurar o resultado e ficar com a taça.
Torcida toma conta e gritos de racista
Apesar de estar longe do Brasil, a torcida do Flamengo tomou conta das arquibancadas em Portugal. Os rubro-negros estiveram em maior número que os encarnados e se destacaram com cânticos para empurrar a equipes, como “Festa na Favela”
Além disso, os torcedores entoaram gritos de racista para Prestianni, que recebeu a punição por “conduta discriminatória” contra Vini Jr em um jogo do Benfica com o Real Madrid, em Portugal. Eles também gritaram o nome do atacante da equipe merengue e da seleção brasileira, que despontou com a camisa rubro-negra para se destacar no futebol europeu.
Benfica (POR) 1 x 2 Flamengo
Amistoso Internacional – Troféu do Algarve
Data e horário: sábado, 11/7/2026, às 15h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Algarve, em Faro/Loulé (POR)
Gols: Samuel Lino 49’/1ºT (0-1); Pavlidis 51’/1ºT (1-1); Wallace Yan 22’/2ºT (1-2)
BENFICA: Trubin; Bah, António Silva, Lenglet (Gabriel Índio 13’/2ºT) e Dahl (José Neto 13’/2ºT); Manu Silva, Leandro Barreiro, Barrenechea (Manu Silva 13’/2ºT) e Sudakov (Kaminski 13’/2ºT); Rafa Silva, Pavlidis (Ivanovic 13’/2ºT) e Umeh (Prestianni 29’/1ºT). Técnico: Marco Silva.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny; Pulgar (Evertton Araújo 28’/2ºT) e Jorginho (Saúl 26’/2ºT); Samuel Lino (Joshua 42’/2ºT), Bruno Henrique (Cebolinha 20’/2ºT) Luiz Araújo (Lorran 42’/2ºT) e Pedro (Wallace Yan 20’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Fábio Veríssimo (POR)
Auxiliar: Pedro Mota (POR) e Hugo Marques (POR)
Cartão Amarelo: Samuel Lino, Saúl, Bruno Henrique e Pulgar (FLA)
Cartão Vermelho: não teve
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