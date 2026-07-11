Torcida do Flamengo domina arquibancada e celebra título em Portugal

A torcida do Flamengo transformou o amistoso contra o Benfica em um espetáculo nas arquibancadas e roubou a cena na conquista do Troféu do Algarve. Neste sábado (11), em Portugal, os rubro-negros marcaram presença em maior número que os encarnados e comemoraram o título como se estivessem no Maracanã.

Mesmo longe do Brasil, o torcedores tomaram conta de boa parte do estádio. Com bandeiras, cantos e apoio durante os 90 minutos, os flamenguistas empurraram a equipe comandada por Leonardo Jardim e criaram um ambiente favorável ao time carioca.

A mobilização da torcida repercutiu nas redes sociais. Fotos e vídeos registraram a grande quantidade de rubro-negros nas arquibancadas e destacaram o clima de festa promovido pelos brasileiros em solo português.

No primeiro tempo, a entrada do meia Prestianni elevou a tensão da partida. O argentino, punido anteriormente por conduta discriminatória contra Vini Jr em um confronto entre Benfica e Real Madrid, virou alvo da torcida do Flamengo.

Das arquibancadas, os rubro-negros entoaram gritos de racista e também homenagearam Vini Jr., revelado pelo clube carioca e atualmente destaque do Real Madrid e da seleção brasileira.

Dentro de campo, o Flamengo venceu o Benfica por 2 a 1. Samuel Lino e Wallace Yan marcaram os gols rubro-negros, enquanto Pavlidis, de pênalti, descontou para os portugueses. Com o resultado, a equipe de Leonardo Jardim conquistou o Troféu do Algarve e ganhou confiança para a sequência da temporada no futebol brasileiro.



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