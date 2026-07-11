Roberto Assaf: Flamengo bate o Benfica e é campeão no Algarve

O Flamengo derrotou o Benfica por 2 a 1, conquistando a Taça Intermunicipal do Algarve, realizando uma partida apenas razoável, atuando bem em alguns momentos, e suportando uma grande pressão no fim, insuficiente, no entanto, para os portugueses empatarem. O estádio local, ao apito final, parecia o Maracanã, pois não se via sombra de lusitanos. Mas valeu a luta e o troféu, que o Benfica havia ganhado em várias ocasiões. E que agora terminou como vice.

Dois atletas da Noruega, o país que eliminou o Brasil na Copa, Frederik Aursnes e Andreas Schjelderu, estiveram ausentes no Benfica. O Flamengo, porém, também apresentou vários desfalques que estravam na Copa. Aliás, acredite, ou não, Emerson Royal acabou como destaque.

Como foi a vitória do Flamengo

O Flamengo, diante de grande quantidade de rubro-negros, começou pressionando o Benfica, e como faz habitualmente, desperdiçando várias oportunidades, notadamente com Samuel Lino, que é um problema que a diretoria precisará envolver em algum negócio, tal a sua ineficiência. O time português, bastante desentrosado, que não ameaçou na primeira hora, passou a equilibrar, e até ganhar vantagem, diante de certa violência da equipe carioca, à distância sem muita explicação.

Ao fim do primeiro tempo, os portugueses tocavam a bola com maior frequência, e estavam mais perto do gol, mas quem marcou foi o Flamengo, em contra-ataque rápido: Emerson Royal cruzou e Samuer Lino para abrir o placar: 1 a 0. Quantos mais gols ele marcar será melhor, pois ficará mais fácil passá-lo adiante. Mal o povo comemorava, e Bruno Henrique fez pênalti em no dinamarquês Alexander Bah. O grego Vangelis Pavlidis cobrou para empatar, também nos acréscimos. Resultado justo, até ali, na geléia geral.

Não ocorreram modificações no intervalo. O jogo esteve igual até aos nove minutos, quando Samuel Lino jogo no lixo mais uma grande chance, livre, na cara do goleiro, chutando bisonhamente para fora. O Benfica providenciou um punhado de substituições, assim como o Flamengo, na sequência, deixando a partida novamente equilibrada. Aos 23, em novo passe de Emerson Royal, e Wallace Yan completou: 2 a 1. Aos 38, Rossi fez duas ótimas defesas, em conclusões de Prestianni e Ivanovic. Em vantagem o Rubro-Negro optou pelos contra-ataques. Aos 44, Prestianni chutou na trave. O time carioca obtinha um milagre, tal a pressão do adversário. Aos 47, Walace Yan tentou encobrir o goleiro Anatoliy Trubin, que impediu o gol. De qualquer forma, literalmente, o clube do Rio ganhou a taça. Mas será preciso muito mais para novas conquistas.

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