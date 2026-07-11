Boto detalha estratégia do Flamengo no mercado: “Em negociação com três jogadores”

O Flamengo já definiu as prioridades para a próxima janela de transferências e trabalha para reforçar o elenco de Leonardo Jardim. Assim, o diretor de futebol José Boto confirmou que o clube negocia com três jogadores, mas afirmou que a diretoria conduz as conversas com cautela para respeitar a realidade financeira do clube.

“Nós não vamos pagar mais do que aquilo que devemos e podemos. Em princípio, nós estamos negociando três jogadores. Não vou dizer quem são, nem as posições. O treinador sabe quem são, porque é ele quem os pede, e o presidente também sabe. Vamos demorar o tempo que for necessário para não pagarmos mais e para termos as melhores condições de pagamento para termos esses jogadores”, admitiu o dirigente ao portal “ge”.

A principal busca do Rubro-Negro é por um meia ofensivo para disputar posição com Arrascaeta e em um ponta, setores considerados carentes pela comissão técnica. Além dessas funções, o departamento de futebol também monitora oportunidades para a lateral esquerda e o ataque.

Além disso, a diretoria estabeleceu um perfil para os reforços. A prioridade recai sobre atletas de até 26 anos, com boa qualidade técnica, velocidade e histórico favorável de condição física. O clube só pretende fugir desse planejamento caso apareça uma oportunidade de mercado considerada irrecusável.

Apesar do interesse em reforçar o elenco, o Flamengo reconhece que dispõe de um orçamento limitado para investir nesta janela. Por isso, a venda de jogadores pode ampliar a capacidade financeira do clube. Ao mesmo tempo, a diretoria não pretende abrir mão de atletas considerados importantes para manter o equilíbrio do grupo.

Escolha por Portugal

José Boto também explicou por que o Flamengo escolheu Portugal para a intertemporada. Segundo o dirigente, a estrutura oferecida, a tranquilidade do ambiente e a possibilidade de fortalecer a integração entre jogadores e comissão técnica pesaram na decisão.

“Escolheram mais a nós para vir aqui do que nós escolhemos vir. Nós tínhamos que fazer uma intertemporada, estávamos pensando em fazer na Argentina. Apareceu esta possibilidade em que nós não iríamos gastar um real, com as condições que vocês puderam ver, que vêm aqui clubes de todo o mundo, e não hesitamos em vir. Tem sido bastante produtivo, não só os treinos, os jogos, mas como também estarmos todos juntos, coisa que este ano não tínhamos podido fazer”, avaliou.



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