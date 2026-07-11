Botafogo recebe proposta do Zenit por Danilo; jogador não quer ir para a Rússia

Após disputar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o meio-campista Danilo pode também ter seus últimos momentos como jogador do Botafogo. Neste sábado, de acordo com o jornal ‘O Globo’, o Glorioso recebeu uma proposta do Zenit, da Rússia, pela transferência do jogador. As conversas estariam em um estágio avançado entre os clubes, contudo, o desejo do jogador é o principal entrave.

Ainda segundo o jornal, Danilo não quer jogar no futebol da Rússia neste momento, e prefere uma transferência para outro centro mais competitivo do futebol europeu, com destaque para a Premier League. Antes de jogar no Botafogo, Danilo era jogador do Nottinham Forest, mas acabou sofrendo uma grave lesão quando começou a ser titular e acabou perdendo espaço.

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Um possível retorno para o futebol inglês pode ter o Newcastle como um destino. De acordo com ‘O Globo’, o clube do nordeste inglês sinalizou interesse em Danilo como substituto ideal de Bruno Guimarães, caso o brasileiro seja realmente negociado junto ao Arsenal nesta janela. Mas nada oficial foi feito entre os clubes até o momento.

Já segundo apuração do portal ‘UOL’, outros dois times europeus também fizeram sondagens ao Botafogo com interesse em contar com Danilo: a Roma, da Itália, e o Galatasaray, da Turquia. Por fim, não avançaram para formalizar propostas ao clube carioca pelo jogador.

Palmeiras busca retorno de Danilo

Já no futebol brasileiro, Danilo tem um velho conhecido como grande interessado. De acordo com o ‘ge’, o Palmeiras – clube que revelou Danilo – teria feito uma proposta de R$ 120 milhões ao Botafogo. Além dos valores, o Verdão também ofereceu a cessão do zagueiro Naves. A proposta estaria nas mãos do Botafogo há alguns dias, mas ainda sem uma resposta oficial do clube carioca.

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