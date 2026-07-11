Corinthians prioriza pagamento de dívidas e desiste de Gabi Nunes

O Corinthians desistiu de ter a atacante Gabi Nunes como reforço na temporada. Afinal, o clube optou por encerrar as tentativas de negociação, já que está sem dinheiro para contratações neste ano. De acordo com o Meu Timão, o Corinthians chegou a cogitar que o patrocínio da Fatal Fans pudesse ser destinado à jogadora. Mas resolveu usar os recursos para o pagamento de dívidas.

O alvinegro tem cerca de R$ 2,7 bilhões de dívidas, inclusive referentes ao futebol feminino. O clube ainda deve, por exemplo, parcelas do pagamento do “bicho” do título de Libertadores de 2025.

Gabi Nunes está sem clube desde que deixou o Aston Villa, da Inglaterra, em junho deste ano. Então, ela planejava defender o Corinthians, mas a oferta pelo clube em maio não agradou. Apesar de suspender qualquer tratativa no momento, o Timão pensa na possibilidade de retomar uma conversa com Gabi em janeiro de 2027. Afinal, a expectativa é de que, até lá, a situação financeira esteja mais equilibrada a partir da saída de algumas atletas.

Porém, de acordo com o Meu Timão, a atacante já poderá estar em outro clube quando o Corinthians se sentir em condições de contratá-la. É que a jogadora já atraiu o interesse de clubes dos Estados Unidos, México e Europa, além de times brasileiros.

Gabi teve passagem vitoriosa pelo Timão

Nascida em 10 de março de 1997, em São Paulo, Gabi já defendeu o Corinthians. Foi entre 2016 e 2021, quando disputou 115 partidas, sendo 90 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Como integrante do grupo das Brabas, ela conquistou cinco taças: Campeonatos Brasileiros de 2020 e 2021; Paulistas de 2019 e 2020 e Copa do Brasil de 2016.

Gabi Nunes fez história no Corinthians, com 77 gols e 20 assistências, tornando-se a quarta maior artilheira da história do futebol feminino do clube, atrás de Grazi, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque. A atacante também integrou o elenco da Seleção Brasileira.

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