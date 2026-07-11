Wallace Yan se emociona após título do Flamengo em Portugal: “Estou mais maduro”

A atuação decisiva de Wallace Yan na vitória do Flamengo sobre o Benfica terminou com emoção fora das quatro linhas. Autor do gol que garantiu o triunfo por 2 a 1 e o título do Troféu do Algarve, o atacante chorou durante a entrevista após a partida ao relembrar as dificuldades que enfrentou no passado.

Dessa forma, o jovem, revelado nas categorias de base rubro-negras, saiu do banco de reservas no segundo tempo e aproveitou assistência de Samuel Lino para marcar o gol da vitória em Portugal. Depois do lance, ainda reproduziu a tradicional comemoração de Vini Jr, outro cria do Ninho do Urubu.

“Fico feliz por estar voltando a fazer gol. Passei por uma fase difícil. Só eu e Deus sabemos como foi. Continuei trabalhando e recebi muito apoio de muitos torcedores. Estou aqui para ajudar o Flamengo e glorificar o nome do Senhor. Sem Ele, eu não estaria aqui.”, disse.

“Para mim, isso foi importante para que eu me tornasse um homem mais maduro e tivesse a dimensão do que é vestir essa camisa. Fui forte, mantive os pés no chão e conversei bastante com Deus. Foi um momento difícil por tudo o que aconteceu, principalmente pela minha idade. Mas serviu para que eu acordasse para a vida. As oportunidades não aparecem de uma hora para outra. A gente precisa valorizar cada oportunidade que recebe.”, completou.

Bom desempenho em Portugal

Com o desempenho diante do Benfica, o jovem encerrou a intertemporada em Portugal em alta. Além disso, Wallace Yan confirmou o bom momento sob o comando de Leonardo Jardim e ganhou força na disputa por espaço no ataque rubro-negro para a sequência da temporada.