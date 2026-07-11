Jardim celebra vitória do Flamengo e reforça filosofia: “Ganhar dentro das nossas ideias”

Leonardo Jardim aprovou o desempenho do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Benfica, neste sábado (11), pelo Troféu do Algarve. Assim, após o amistoso em Portugal, o treinador destacou a evolução da equipe durante a intertemporada e afirmou que os compromissos serviram para preparar o elenco para a sequência da temporada.

“Era importante alinhar aquilo que pretendíamos para o trabalho com o resultado. Vocês conhecem o Flamengo. Se tivéssemos ganho o jogo, mas com todos atrás da linha da bola… A gente quer ganhar dentro das nossas ideias de jogo. O Rossi teve duas intervenções, o goleiro adversário teve muito mais do que duas. O resultado é justificado pelo que as equipes praticaram. Quero desejar ao Benfica sorte para essa temporada”, avaliou.

Importância da intertemporada

O técnico explicou que os três amistosos disputados em solo português permitiram ao Flamengo recuperar o ritmo de jogo e ajustar aspectos importantes do modelo de jogo para o segundo semestre. De acordo com Jardim, a equipe aproveitou o período para ganhar entrosamento e elevar o nível físico antes da retomada das competições oficiais.

“Em termos de trabalho, o grupo se dedicou. Temos aspectos que tentamos melhorar diariamente. Aproveitamos esses três jogos para crescer, ganhar ritmo de jogo e para estarmos preparados para o segundo semestre. Os jogos foram todos diferentes”, frisou.

“Em alguns tivemos mais a bola, outros foram mais equilibrados, outros tiveram mais transição. É importante para sabermos jogar nos diferentes momentos do jogo. Estou satisfeito, principalmente pelo comportamento e pela atitude. Agora, é importante esse grupo integrar os que vão chegar para voltarmos à competição o mais forte possível”, disse. Elogios à torcida

Na avaliação do treinador, o principal desafio a partir do retorno ao Brasil será integrar ao grupo os jogadores que participaram da Copa do Mundo. Leonardo Jardim, então, ressaltou que o objetivo é deixar todo o elenco nas mesmas condições para disputar as competições do calendário nacional e internacional.

Além disso, o comandante rubro-negro também destacou a presença da torcida do Flamengo nos amistosos em Portugal. Jardim revelou que comentou com o presidente do Benfica sobre a grande quantidade de flamenguistas nas arquibancadas e elogiou a organização dos jogos no país, que reúne uma numerosa comunidade brasileira.

“Falei com o presidente Rui Costa antes do jogo sobre isso. A capacidade que o Flamengo tem de aglutinar imigrantes, pessoas de Portugal para trabalhar… É muito importante. Terminar com um final feliz é muito importante, nos deixa agradecidos a essas pessoas. Assim, alguns viajaram, compraram ingressos que não são baratos, tudo para ver seu time”, concluiu.

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