Internacional é campeão do Gauchão Sub-20 nos pênaltis

O Internacional conquistou o título do Gauchão Sub-20 neste sábado (11/7) ao derrotar o Juventude por 5 a 4. E o placar dilatado tem explicação. Afinal, a vitória saiu numa disputa de pênaltis após um suado empate em 1 a 1. No jogo de ida, os times empataram em 0 a 0.

A partida foi no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O primeiro gol saiu aos 16 minutos do segundo tempo, quando Alisson bateu um escanteio. Então, Pedro Kauã subiu e cabeceou para a rede. O Juventude reagiu e conseguiu o empate aos 37 minutos, com gol de cabeça do centroavante Natan.

Com o placar em 1 a 1, a solução foi disputar a vitória nas penalidades. O goleiro do Colorado, Filipe Sírio, defendeu a cobrança do zagueiro Kauã Costa. Já o Internacional converteu as cinco cobranças, conquistando a taça. Marcaram Alisson, Dalla Corte, Luiz Felipe, Benjamin e Pedro Kauã.

Assim, ao botar na prateleira mais esse troféu, o Internacional chega ao seu 18º título no Gauchao. Assim, é o maior vencedor da história da categoria no Rio Grande do Sul.

Enquanto a equipe jovem do Sub-20 comemora mais um sucesso, o clube está às voltas com pendências no time profissional. Os salários estão em dias, mas o Colorado deve um mês de direitos de imagem e duas parcelas de um acordo firmado na temporada passada. Na sexta-feira (10/7), por exemplo, o Dansoman Wise XI Football Club, de Gana, cobrou o Internacional por atraso em valores da compra do volante Benjamin.

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