Cebolinha indica saída do Flamengo e admite busca por novos ares: “Ciclos se encerram”

Everton Cebolinha indicou que deve deixar o Flamengo ao fim do contrato. Nesse sentido, após a vitória sobre o Benfica, em Portugal, pelo Troféu do Algarve, o atacante afirmou que sente a necessidade de buscar novos ares para a carreira.

“Já tinha falado, ciclos se encerram. Fui muito feliz aqui, mas preciso de novos ares. São quase cinco anos, cinco temporadas. Fui muito feliz, amei jogar no Flamengo, realizei meu sonho, não pensei duas vezes (em jogar no clube)”, disse ao portal “ge”.

“Era um sonho meu e, como falei, fui muito feliz, desde os treinos, nos jogos… Procuro usufruir ao máximo. Quero ficar até o final do ano e encerrar o ciclo com título, se Deus quiser”, completou.

Dessa forma, o jogador já havia comentado sobre a possibilidade de saída em fevereiro, quando revelou que não recebeu contato da diretoria rubro-negra para uma renovação contratual. O vínculo com o clube termina em 31 de dezembro de 2026.

Cebolinha defende o Flamengo desde 2022, quando chegou ao clube após passagem pelo Benfica, adversário do amistoso em Portugal. Em cinco temporadas com a camisa rubro-negra, o atacante disputou 190 partidas, marcou 21 gols e deu 25 assistências.



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