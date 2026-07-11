Thiago Silva é liberado e pode reestrear pelo Fluminense em amistoso com o Bahia

Thiago Silva está pronto para voltar a vestir a camisa do Fluminense. Após responder bem aos treinamentos no CT Carlos Castilho, o zagueiro foi liberado pela comissão técnica e estará entre os relacionados para o amistoso deste domingo (12), contra o Bahia, às 16h (de Brasília), no Maracanã. A informação é do portal “ge”.

A participação do defensor, porém, ainda não garante uma vaga entre os titulares. Afinal, a definição da escalação ficará a cargo de Luis Zubeldía, mas a expectativa é que o defensor atue durante a partida e ganhe seus primeiros minutos nesta intertemporada.

Caso entre em campo, o zagueiro poderá atuar com Hulk, repetindo a parceria que os dois construíram na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2014. Amigo de Thiago Silva, o atacante teve papel importante nos bastidores ao defender o retorno do defensor ao Tricolor para o segundo semestre.

Ausência contra o Nova Iguaçu

O defensor não participou da goleada por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na última quarta-feira (8). A ausência, no entanto, fez parte do planejamento da comissão técnica. Como se apresentou ao clube após o restante do elenco, o zagueiro precisou cumprir um período maior de preparação física antes de ficar à disposição.

Na entrevista coletiva, o técnico Luis Zubeldía já havia admitido a possibilidade de utilizar Thiago Silva diante do Bahia. O treinador, entretanto, reforçou que não pretende acelerar o retorno do jogador, principalmente porque ele não poderá atuar contra o Bragantino, na próxima sexta-feira (17), na retomada do calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo.

“Depende das sensações do Thiago. Depende das cargas, dos trabalhos técnicos e táticos que ele vai ter daqui até sábado. Pode ser uma opção que ele jogue alguns minutos, mas vamos no ritmo do jogador e sem tanta pressa, porque ele não pode jogar a partida contra o Bragantino. Então, temos mais tempo de preparação. Depois do jogo contra o Bragantino, se não me engano, até o Grêmio, temos cerca de dez dias. É um microciclo maior para que ele possa seguir ganhando condição”, afirmou Zubeldía.

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