Na prorrogação, Inglaterra supera Noruega e está na semifinal da Copa

Como diriam quatro jovens rapazes de Liverpool: “Hey, Jude!”. Com dois gols de Jude Bellingham, a Inglaterra garantiu a sua classificação para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. De virada, o English Team superou a Noruega, de um apagado Erling Haaland, por 2 a 1, na prorrogação, para voltar a disputar uma semifinal desde a Copa de 2018, na Rússia. Schjelderup marcou o único gol norueguês na partida.

Agora, a Inglaterra vai passar a noite de sábado de olho na televisão para assistir o duelo entre Argentina e Suíça, que medem forças em Kansas City, para saber qual será o adversário da semifinal da próxima quarta-feira (15), às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

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Que pintura!

O primeiro tempo de jogo em Miami teve duas metades completamente diferentes. Durante os 30 minutos iniciais, os dois times praticamente não finalizaram e fizeram um jogo de muita marcação. Contudo, nos últimos 15 minutos, a partida virou a esquina da loucura. E em um contra-ataque eficaz, a Noruega saiu na frente do placar aos 36, quando Schjelderup recebeu na ponta esquerda e finalizou no ângulo de Pickford. O goleiro inglês pareceu ter se assustado com a finalização e não conseguiu fazer a defesa.

Tudo igual

O gol marcado pela Noruega abriu o jogo em Miami, e a Inglaterra passou a ser mais incisiva em seus ataques outrora conservadores. Os noruegueses chegaram a ter a chance de dobrar a vantagem em um contra-ataque em que Haaland e Sorloth ficaram contra apenas um zagueiro inglês, mas o atacante do Atlético de Madrid se embolou com a bola e desperdiçou. E como diz o velho ditado futebolês: “quem não faz, leva”. Praticamente no lance seguinte, Gordon encontrou Bellingham entre as linhas da defesa, o camisa 10 invadiu a área e tocou no canto de Nyland. Kane, no último minuto, chegou a virar o jogo, mas o lance foi anulado por impedimento.

Anulou

Na volta do intervalo, a Noruega retornou melhor e chegou a balançar as redes para ficar em vantagem no placar novamente. Após cobrança de escanteio, Heggem aproveitou rebote de Pickford e empurrou a bola para o gol vazio. Contudo, após checagem no VAR, o árbitro francês Clement Turpin anulou o lance por conta de uma falta de Haaland em Anderson.

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Vamos ao tempo extra!

Sendo assim, para um jogo que decide um dos semifinalistas da Copa do Mundo, os minutos finais do tempo normal foram marcados até por uma certa ousadia de ambos os lados. A Noruega tentou apostar nas jogadas de bola aérea e fizeram Pickford trabalhar bastante. Por outro lado, a Inglaterra decidiu seguir confiando nas jogadas individuais pelas pontas, e quase virou o jogo ainda no tempo normal, mas a zaga da Noruega tirou a bola em cima da linha após jogada de Saka.

Belligol!

E logo no início do primeiro tempo da prorrogação, a Inglaterra virou a partida. Com uma arma que havia sido pouco testada até então, o chute de longa distância deu certo e abriu o caminho para mais um gol de Jude Bellingham. Rodgers finalizou de fora da área e o goleiro Nyland, que havia feito grandes defesas contra o Brasil, bateu roupa e soltou a bola nos pés de Bellingham, que empurrou para o gol vazio e fez o segundo gol inglês.

Sem Haaland?

Para o segundo tempo da prorrogação, o técnico Stale Solbakken decidiu apostar na saída de Haaland e na entrada de Strand-Larsen. Sem o cometa, mas com um especialista em jogo aéreo, a Noruega tentou pelo alto marcar um gol que levaria o jogo para a disputa de pênaltis. Contudo, a Inglaterra soube se defender com unhas e dentes para garantir a classificação para a semifinal da Copa do Mundo.

NORUEGA 1×2 INGLATERRA

Copa do Mundo – quartas de final

Data: 11/07/2025 (sábado)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Público: 64.478

Gols: Schjelderup (36’/1T, 1-0), Bellingham (47’/1T, 1-1), Bellingham (3’/1P, 1-2)

NORUEGA: Nyland; Ryerson (Aursnes, 15’/2T), Ajer, Heggem (Ostigard, 1’/1P) e Wolfe (Pedersen, 45’/2T); Berg, Berge e Odegaard; Sorloth (Bobb, 23’/2T), Haaland (Strand-Larsen, 1’/2P) e Schjelderup (Nusa, 23’/2T). Técnico: Stale Solbakken.

INGLATERRA: Pickford; Konsa (Rogers, 41’/2T), Stones, Guehi e O’Reilly (Spence, 41’/2T); Rice (Eze, intervalo) e Anderson; Madueke (Saka, intervalo), Bellingham (Burn, 6’/2P) e Gordon (Reece James, 25’/2T); Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

Cartão Amarelo: Ajer (NOR)

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