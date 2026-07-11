Lucas Hernández elogia Mbappé e coloca atual França acima da campeã de 2018

Lucas Hernández acredita que a atual geração da seleção da França reúne o elenco mais talentoso de sua carreira. Campeão da Copa do Mundo de 2018, o defensor afirmou que o grupo de 2026 supera, individualmente, todas as equipes das quais fez parte e espera conquistar o título para confirmar essa avaliação.

“Este é o grupo com mais qualidade individual com o qual já joguei. Todos os jogadores são excepcionais. Mas, como equipe, só poderemos responder isso no fim da nossa trajetória. Se tivermos a felicidade de conquistar esta Copa do Mundo, acredito que poderemos dizer que este grupo foi ainda mais forte do que o de 2018”, disse o defensor, em entrevista divulgada pela Fifa.

O jogador do Paris Saint-Germain também elogiou Kylian Mbappé, principal referência técnica da equipe francesa e um dos candidatos à artilharia da competição. Para Hernández, o atacante exerce papel decisivo na campanha da seleção.

“Conheço muito bem a sua mentalidade e sei do que ele é capaz. Também sei que ele vem de uma temporada difícil no clube. Dá para perceber que existe algo dentro dele que faz com que hoje esteja ainda mais motivado. Ele é o nosso capitão e o nosso líder, tanto dentro quanto fora de campo. É uma pessoa muito especial e um jogador extraordinário, que está fazendo uma Copa do Mundo incrível”, exaltou.

A França encara a Espanha nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, em busca de uma vaga na terceira final consecutiva de Copa do Mundo. Nesse sentido, caso avance, a seleção também seguirá na luta pelo tricampeonato mundial.

Lembranças do título de 2018

Lucas Hernández integrou o elenco campeão mundial em 2018 e atuou como titular da lateral esquerda na vitória sobre a Croácia na decisão. Quatro anos depois, sofreu uma lesão logo na estreia da França na Copa do Mundo de 2022 e ficou de fora do restante do torneio.

“É uma emoção enorme e um orgulho imenso (ser campeão mundial). Quando você começa a jogar futebol, sonha em se tornar jogador profissional. Naquele momento, parece muito distante imaginar disputar uma Copa do Mundo, e ainda mais conquistá-la. Mesmo quando somos crianças e sonhamos muito alto, isso parece apenas um sonho de infância. Foi um sonho que se tornou realidade. São sentimentos inesquecíveis para mim, para toda a minha vida e para os meus filhos”, relembrou.



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