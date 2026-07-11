Mick Jagger quebra “maldição” e vê classificação da Inglaterra em Miami

Um dos maiores astros do rock ‘n’ roll em todos os tempos, Mick Jagger enfim deu sorte para a Inglaterra. O cantor ganhou destaque no mundo do futebol por ser pé frio em Copas do Mundo. Porém, esteve no Hard Rock Stadium, em Miami, e viu a seleção de seu país eliminar a Noruega, neste sábado, pelas quartas de final.

Durante o jogo, as redes sociais bombaram com menções a Jagger, pelo receio de que a classificação do time de Harry Kane estivesse a perigo. Mas, desta vez, o rockeiro de 82 anos pôde comemorar a vitória por 2 a 1, na prorrogação. E ao lado de seu filho Lucas Jagger, cuja mãe é a brasileira Luciana Gimenez.

Maldição vem desde 2010

A brincadeira surgiu na África do Sul. Em todos os jogos de mata-mata em que esteve, Jagger viu a queda da seleção favorita. Estados Unidos, Argentina e Inglaterra foram as vítimas. Na Copa disputada no Brasil, o vocalista dos Rolling Stones não compareceu, mas declarou seu apoio à Seleção antes da semifinal contra a Alemanha. Resultado: 7 a 1 para os europeus.

Em 2018, Mick Jagger foi à Rússia e testemunhou a derrota da Inglaterra para a Croacia, nas semifinais.