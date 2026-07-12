Apesar da classificação da Inglaterra, Tuchel solta o verbo: “Tivemos sorte”

Pela quarta vez na história, a Inglaterra está classificada para disputar uma semifinal de Copa do Mundo. Neste sábado, em Miami, o English Team superou a Noruega, de virada, por 2 a 1, na prorrogação, com dois gols de Jude Bellingham. No entanto, apesar da classificação, o técnico Thomas Tuchel não estava contente.

Após o apito final, Tuchel não mediu palavras para falar da atuação da equipe diante da Noruega. O treinador mostrou insatisfação com o desempenho técnico do time, e afirmou que a Inglaterra ‘teve sorte’ de encontrar dois gols para vencer o jogo e se classificar para a semifinal da Copa do Mundo.

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“Nós complicamos muito as coisas para nós mesmos hoje. O resultado é fantástico, estamos entre os quatro melhores. É incrível. Mas não estou feliz com o desempenho. Em todos os sentidos. O empenho esteve lá, mas nós mesmos complicamos muito as coisas com a nossa forma de jogar. Erros táticos, falta de velocidade, falta de repetição. Tivemos sorte”, disparou Tuchel.

Até mesmo quando foi falar da atuação de Jude Bellingham, autor dos dois gols que viraram a partida e deram a classificação para a Inglaterra, Thomas Tuchel seguiu mostrando sua insatisfação, mas disse que a hora é de celebrar ida para a semifinal.

“Ele (Bellingham) é sem comentários, ele faz isso em todas as partidas. Um jogador de classe mundial. Mas temos e vamos melhorar, precisamos melhorar. Agora é hora de comemorar. Agora é hora de assimilar tudo. Precisamos de tudo para ter um desempenho melhor”, finalizou Tuchel.

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