Argentina e Suíça confirmam escalações para duelo decisivo

Argentina e Suíça estão escaladas para o último jogo das quartas de final da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam neste sábado (11), às 22h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, em confronto que define o adversário da Inglaterra na semifinal.

A Argentina vai a campo sem mudanças em relação ao time que venceu o Egito nas oitavas de final. Assim, Lionel Scaloni mantém a base que buscou a virada na fase anterior e, ao mesmo tempo, reforça a confiança no setor ofensivo formado por Lionel Messi e Julián Álvarez.

Com isso, a seleção argentina começa com Emiliano Martínez; Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero e Molina; Paredes; Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul; Julián Álvarez e Messi.

A Suíça, por outro lado, tem uma alteração no meio-campo. Ardon Jashari deixa a equipe titular, enquanto Djibril Sow ganha a vaga entre os 11 iniciais. Dessa forma, Murat Yakin reforça a faixa central e tenta dar mais equilíbrio ao time diante da posse argentina.

A equipe suíça está escalada com Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Ndoye, Sow e Rieder; Embolo.

Além disso, o jogo terá arbitragem do português João Pinheiro. A partida fecha a rodada das quartas e completa o chaveamento das semifinais da competição.

Vencedor enfrenta a Inglaterra

Quem passar entre Argentina e Suíça enfrentará a Inglaterra na próxima fase. Mais cedo, os ingleses venceram a Noruega por 2 a 1, em Miami, e garantiram vaga entre os quatro melhores da Copa do Mundo.

A semifinal está marcada para quarta-feira (15), às 16h, no Atlanta Stadium, em Atlanta. Portanto, Argentina ou Suíça terá apenas três dias de intervalo antes de voltar a campo.

A Argentina chega ao confronto ainda marcada por jogos de mata-mata com alto grau de dificuldade. Primeiro, a equipe passou por Cabo Verde na fase de 32 avos. Depois, nas oitavas, buscou uma virada sobre o Egito após sair em desvantagem. Agora, tenta avançar mais uma etapa na defesa do título mundial.

A Suíça, enquanto isso, tenta ampliar sua melhor campanha recente em Copas. A equipe eliminou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas e, desde então, ganhou confiança para enfrentar uma das favoritas ao título. Além disso, aposta na experiência de Xhaka, na força defensiva de Akanji e na segurança de Kobel para tentar conter Messi e companhia.

Do outro lado da chave, França e Espanha já estão classificadas para a outra semifinal. Assim, a Copa do Mundo conhecerá neste sábado o último participante da fase decisiva.

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