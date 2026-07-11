Jornais destacam clima quente entre Prestianni e atletas do Flamengo: “Passou a ser o alvo”

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Benfica, no amistoso disputado em Algarve, Portugal, teve um personagem que vai além do resultado. Afinal, o meia Gianluca Prestianni virou o centro das atenções após receber vaias e ofensas da torcida rubro-negra e protagonizar momentos de tensão dentro de campo. O argentino recebeu uma punição no início do ano depois da acusação de racismo por Vini Jr em um confronto da Champions League.

Dessa forma, a imprensa portuguesa destacou os duelos dos jogadores do Flamengo com Prestianni. O jornal Record ressaltou as entradas duras de Emerson Royal e Erick Pulgar no meia, lances que elevaram a temperatura da partida e desencadearam uma discussão entre as comissões técnicas.

“O jovem argentino, que entrou para o lugar do lesionado Jaden Umeh aos 30 minutos, tem sido alvo de entradas muito duras por parte dos jogadores do Flamengo e de assobios dos adeptos do Mengão sempre que é chamado a intervir. Há poucos minutos em campo, Emerson Royal fez questão de “receber” Prestianni de forma bem calorosa, com uma entrada dura no corredor esquerdo do ataque encarnado”, disse o jornal

“Pouco depois, naquela mesma zona do campo, foi a vez de Pulgar rasteirar o camisola 25 do Benfica. A entrada, também ela à margem das leis, acabou por motivar queixas dos adeptos dos encarnados, assim como do banco de suplentes do Benfica e “obrigar” o árbitro Fábio Veríssimo a exibir o primeiro cartão amarelo no jogo”, acrescentou. Tumulto entre as comissões técnicas

O diário A Bola deu destaque ao desentendimento nos bancos de reservas. De acordo com a publicação, Fernando Ferreira, treinador de goleiros do Benfica, se dirigiu ao banco do Flamengo, atitude que provocou uma reação imediata da comissão comandada por Leonardo Jardim. O treinador rubro-negro também deu sua versão sobre o caso.

“Leonardo Jardim ficou muito exaltado, pedindo muitas explicações a membros da equipa do Benfica, tal como Simão Sabrosa, que o tentavam acalmar”, explicou o jornal.

“A entrada do Prestianni aumentou a parte emocional pelo fato que aconteceu no passado recente. Falei para os jogadores jogarem o nosso futebol. Não apoiamos o que aconteceu, mas estávamos aqui para jogar o nosso jogo contra o Benfica. Vencemos por méritos. Tentamos acalmar a situação. A nossa situação não teve nada a ver com isso. Teve a ver com uma pessoal mal informada que agrediu verbalmente” explicou Jardim.

“Sou uma pessoa calma e respeitosa. Muitas vezes, me criticam por ser tão calmo. Mas não admito que me faltem com respeito. Tentei me aproximar para dizer à pessoas que os boatos fogem. Depois, outras pessoas se aproximaram, me agarraram, e não gosto disso”, acrescentou.

Relembre o caso entre Prestianni e Vini Jr

O histórico entre Prestianni e Vini Jr começou em fevereiro, durante a partida entre Benfica e Real Madrid, válida pela Champions League. Na ocasião, o atacante brasileiro abriu o placar com um belo gol no Estádio da Luz, em Lisboa, e comemorou próximo à bandeira de escanteio, em frente a um setor ocupado por torcedores benfiquistas.

A celebração gerou reclamações dos jogadores adversários, algo que deu início a uma confusão em campo e terminou com cartão amarelo para o brasileiro, aplicado pelo árbitro francês François Letexier.

Após a interrupção da confusão inicial, Vini Jr denunciou ao árbitro que Prestianni havia feito ofensas de cunho racista. Diante da denúncia, Letexier acionou o protocolo antirracismo da Uefa e suspendeu a partida por cerca de dez minutos.

Durante a paralisação, o brasileiro recebeu apoio de companheiros como Mbappé e Tchouaméni, enquanto integrantes das duas comissões técnicas discutiram à beira do campo. José Mourinho, então técnico do Benfica, também conversou com o atacante brasileiro.

Por fim, depois da retomada, a torcida do Benfica passou a vaiar o atacante a cada toque na bola e lançou objetos em sua direção. Mbappé também virou alvo das manifestações dos torcedores portugueses.



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