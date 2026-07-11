Cruzeiro deve manter base em teste contra o Grêmio

O Cruzeiro deve manter a base da equipe para o amistoso contra o Grêmio. Os times se enfrentam neste domingo (12), às 17h, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, em Brasília, no último teste da Raposa antes da retomada das competições oficiais.

Artur Jorge não antecipou a escalação. Ainda assim, a tendência é que o treinador preserve a estrutura utilizada na vitória por 2 a 0 sobre o Defensor-URU, no último sábado (4), no Independência. Na ocasião, o Cruzeiro começou a partida com Otávio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Rayan Lelis, Luis Sinisterra e Kaio Jorge.

Agora, o duelo com o Grêmio servirá como ensaio final antes do retorno ao calendário oficial. Além disso, a partida dará ao treinador mais uma chance de observar alternativas em diferentes setores do elenco. Por isso, alguns jogadores podem ganhar minutos ao longo do amistoso.

A principal novidade pode ser Gabriel Pec. Recém-contratado pelo Cruzeiro, o atacante participou normalmente dos últimos treinamentos e tem chance de estrear com a camisa celeste. Com isso, ele aparece como opção para o setor ofensivo, que deve começar com Rayan Lelis, Luis Sinisterra e Kaio Jorge.

Por outro lado, Keny Arroyo deve seguir fora. O jogador ainda se recupera de uma lesão muscular e, portanto, não deve ficar à disposição para o compromisso em Brasília. Dessa forma, Artur Jorge deve evitar riscos antes da sequência decisiva da temporada.

Raposa mira retomada contra o Inter

Depois do amistoso, o Cruzeiro voltará a disputar uma partida oficial no dia 22 de julho, às 21h30, contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o jogo contra o Grêmio ganha peso na preparação, já que será a última oportunidade de ajuste antes do reencontro com a competição.

A provável escalação do Cruzeiro tem Otávio; William (Fagner), João Marcelo (Jonathan Jesus), Lucas Villalba (Fabrício Bruno) e Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson e Matheus Pereira; Rayan Lelis (Gabriel Pec), Luis Sinisterra e Kaio Jorge.

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Enquanto isso, a comissão técnica avalia cargas físicas e resposta dos atletas após o período de treinamentos. Ao mesmo tempo, o amistoso pode ajudar Artur Jorge a definir escolhas pontuais para a sequência do Brasileirão.

Portanto, a partida em Brasília vai além do caráter preparatório. O Cruzeiro usa o confronto para consolidar a base titular, testar alternativas e chegar com ritmo competitivo ao duelo contra o Internacional.

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