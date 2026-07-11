Bellingham celebra classificação, e responde crítica de Tuchel: “Tanto faz”

Depois de oito anos, a Inglaterra está de volta a uma semifinal de Copa do Mundo. De virada, o English Team superou a Noruega por 2 a 1 na prorrogação, com dois gols de Jude Bellingham, assim como aconteceu contra o México, nas oitavas de final. O camisa 10 inglês já tem seis gols nesta edição de Mundial.

No entanto, apesar da classificação, a atuação da Inglaterra não rendeu elogios do técnico Thomas Tuchel. O comandante da seleção inglesa soltou o verbo logo após o apito final e afirmou que o English Team “teve sorte” para se classificar. Bellingham, por sua vez, discordou do treinador.

“Tanto faz. É difícil lá em campo, é um trabalho duro. Todos os jogadores fizeram um trabalho duro. Meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que estão lá em campo e fizeram um grande trabalho”, pontuou Jude.

Apesar de ter marcado duas vezes e ter sido escolhido o melhor jogador em campo, Jude Bellingham rendeu elogios – ao contrário de Thomas Tuchel – para a equipe que entrou em campo neste sábado em Miami. O camisa 10 destacou que todos fizeram um grande trabalho para colocar a Inglaterra entre os quatro melhores da Copa.

“Caráter e perseverança nos levaram adiante; mesmo quando as coisas não estavam funcionando, demos tudo de nós. Estou muito orgulhoso da equipe. Foi uma vitória para todos. O país inteiro venceu, todos que nos apoiaram e a equipe”, finalizou.

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