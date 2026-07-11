“Não estivemos bem como contra o Brasil”, lamenta técnico da Noruega

Depois de eliminar a Seleção Brasileira nas oitavas, a jornada da Noruega na Copa do Mundo se encerrou neste sábado. Diante da Inglaterra, pelas quartas de final, os noruegueses foram derrotados pela Inglaterra, na prorrogação, por 2 a 1, com dois gols de Jude Bellingham, e terminaram a melhor participação da história do país em Copas.

Stale Solbakken, técnico da Noruega, se lamentou pelo resultado deste sábado em Miami. O treinador citou o jogo do último domingo contra o Brasil ao analisar o jogo deste sábado, e admitiu que o seu time não esteve tão bem quanto esteve diante da Seleção Brasileira.

LEIA MAIS: Bellingham celebra classificação, e responde crítica de Tuchel: “Tanto faz”

“Sinto um pouco de pena dos rapazes., Isso é o esporte de alto rendimento no seu estado mais cruel, ou no seu melhor, dependendo de qual lado você está. Nós estávamos bem e do lado certo contra o Brasil. Hoje não estávamos bem e estivemos do lado errado”, disse Solbakken à TV2.

Craque se lamenta

Outro personagem da Noruega que falou sobre a eliminação foi Martin Odegaard. O jogador do Arsenal lamentou os dois gols sofridos pela Noruega e ainda disparou contra a arbitragem de Clément Turpin.

“São dois gols fáceis que nós sofremos, e não dá para contar com nenhuma ajuda do árbitro. Não temos nada a nosso favor. As coisas estão um pouco contra nós no detalhe. É amargo, mas foi uma grande campanha”, disse o jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.