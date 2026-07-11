Santos tem dúvidas para duelo com o Botafogo

O Santos ainda não sabe se poderá contar com Moisés e Gabriel Bontempo na volta ao Campeonato Brasileiro. A dupla segue como dúvida para a partida contra o Botafogo, marcada para quinta-feira (16), às 19h30, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada.

Os dois jogadores se recuperam de problemas físicos e, por isso, ainda não treinaram normalmente com o restante do elenco. Neste sábado (11), Moisés e Bontempo fizeram apenas uma atividade leve no gramado do CT Rei Pelé, ao lado da fisioterapia. Assim, Cuca ainda precisa aguardar a evolução da dupla antes de definir os relacionados.

Bontempo trata um incômodo na região do púbis. O problema inegavelmente já atrapalhava o meia antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo. Moisés, por outro lado, se recupera de uma torção no tornozelo direito, sofrida no amistoso contra o União São João.

Além das dúvidas físicas, Cuca também avalia disputas internas para montar o time titular. Na lateral direita, Igor Vinícius e Gabriel Menino brigam por uma vaga. Já no setor ofensivo, Thaciano e Rony disputam a posição de Gabigol, que está suspenso e não enfrenta o Botafogo.

Na manhã deste sábado (11), o elenco iniciou a atividade com um trabalho físico no gramado. Na sequência, Cuca comandou um treino técnico em campo reduzido. Com isso, o treinador deu continuidade à preparação para o retorno aos jogos oficiais.

Cuca ainda ajusta time titular

A provável escalação do Santos tem Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Miguelito, Rony (Thaciano) e Barreal.

Enquanto isso, Lautaro Díaz participou normalmente da atividade no CT Rei Pelé. O atacante acertou a rescisão com o Santos, mas pediu para seguir treinando no clube enquanto o Cruzeiro finaliza a burocracia da transferência por empréstimo para o Racing, da Argentina.

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O Santos usa os últimos dias de preparação para ajustar o time após a pausa no calendário. Antes do retorno ao Brasileirão, a equipe fez jogo-treino contra o Osasco Sporting e empatou sem gols no CT Rei Pelé.

Agora, o foco está no duelo com o Botafogo. A partida marca a retomada do Peixe na Série A e deve indicar quais jogadores Cuca terá em condição de jogo para a sequência da temporada.

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